Spada poparcie dla Trzeciej Drogi. Jedno ugrupowanie ze znacznym wzrostem

Niedługo minie miesiąc od wyborów parlamentarnych 2023, w których formalnie wygrało PiS, ale przewagę sejmową pod względem liczby mandatów zyskała dotychczasowa opozycja demokratyczna, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga (sojusz PSL i Polski 2050).

Sondaż dla WP. PiS na czele, wyborców opozycji jest więcej

Czas więc sprawdzić, jak przedstawiają się nastroje społeczne. Widać to w najnowszym sondażu partyjnym, który na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys. Wyniki wyglądają następująco (w nawiasie różnica w punktach procentowych względem poprzedniego badania US z II połowy października):

PiS - 33,2 proc. (+0,4)

- 33,2 proc. (+0,4) KO - 30,4 proc. (+0,5)

- 30,4 proc. (+0,5) Trzecia Droga - 16,1 proc. (-2,6)

- 16,1 proc. (-2,6) Lewica - 8,5 proc.

- 8,5 proc. Konfederacja - 6,0 proc. (-0,5)

- 6,0 proc. (-0,5) Inna partia - 0,3 proc. (-3,2)

- 0,3 proc. (-3,2) Nie wiem/trudno powiedzieć - 5,5 proc. (+2,3)

Jakie płyną z tego wnioski? PiS i KO minimalnie polepszyły swoje rezultaty, równie delikatnie pogorszył się wynik Konfederacji. Zauważalnie wzrosła liczba tzw. wyborców niezdecydowanych.

Najbardziej widoczne są jednak: spadek TD oraz wzrost Lewicy. Dodajmy jednak, że obydwie formacje uzyskały kolejno lepszy oraz gorszy wynik w ostatnim sondażu US. To wszystko pokazuje, że suma wyborców przyszłej koalicji rządzącej (łącznie 54 proc.) jest większy niż elektorat PiS.

Warto również dodać, że udział w wyborach zadeklarowało 61,2 proc. ankietowanych. Byłoby to sporo mniej niż frekwencyjny rekord z 15 października (wówczas do urn poszło 74,38 proc. obywateli uprawnionych do głosowania).

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska