Specjalny komunikat w TVP. Został nadany przed orędziem Grodzkiego

Tomasz Grodzki na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi 2023 skorzystał ze swojego konstytucyjnego prawa i wygłosił orędzie do narodu w TVP. Marszałek Senatu mówił o wadze niedzielnego głosowania, które jego zdaniem zdecyduje o tym, czy Polska zostanie w Unii Europejskiej.

Tuż przed nim swoje przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Kiedy prezydent skończył swoje orędzie, widzowie TVP zobaczyli reklamy, a po nich planszę ze specjalnym komunikatem.

Ingerencja TVP w orędzie Grodzkiego. Specjalny komunikat telewizji rządowej

"Telewizja Polska S.A. informuje, że treść wystąpienia Marszałka Senatu zawiera agitację i polemikę wyborczą, naruszając w ten sposób § 5 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe" - tak rozpoczął się komunikat TVP.

Następnie dodano: "Przywołany przepis służy ochronie przed nadużywaniem przez osoby sprawujące kluczowe funkcje w Państwie prawa do prezentowania i wyjaśniania polityki państwa w okresie kampanii wyborczej. Treść wystąpienia Marszałka Senatu stanowi naruszenie zasady równości komitetów wyborczych w prezentowaniu bezpłatnych materiałów wyborczych na antenach Telewizji Polskiej S.A.".

Podsumowano: "Jednocześnie informujemy, że w trosce o zachowanie powagi Państwa zdecydowaliśmy się na wyemitowanie powyższego wystąpienia. Zaznaczamy, że na podstawie § 4 powołanego rozporządzenia, Telewizja Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść wystąpienia Marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego".

Komunikat TVP. Oburzenie polityków i ekspertów

Kontrowersyjny komunikat TVP, który zaingerował w orędzie Grodzkiego, był szeroko komentowany w mediach i w sieci. Tak tę sprawę komentował w rozmowie z Onetem były szef Państwowej Komisji Wyborczej prof. Wojciech Hermeliński: - To działanie TVP jest wręcz śmieszne - w złym znaczeniu tego słowa - bo nie ma żadnych podstaw. Marszałek Senatu ma pełne prawo wystąpić z orędziem i ponieważ nie ma jeszcze ciszy wyborczej, to nie ma mowy o żadnej agitacji z jego strony. To jest działanie władzy i TVP zmierzające ewidentnie do podważenia osoby marszałka Senatu.

"TVP jak zwykle, PIS-bis. Najpierw puszcza Dudę, a potem przestrzega przed wystąpieniem marszałka Grodzkiego. Ten przestrzega przed kontynuacją polityki wykluczeń, międzynarodowej izolacji, polityki kończącej się drożyzną i upadkiem poczucia naszego bezpieczeństwa" — napisał na Twitterze senator opozycji Bogdan Zdrojewski.

"Po wyborach, w TVP potrzebna będzie solidna ekipa sprzątająca. Zmiany zaczną się już od poniedziałku. Nie można odpuścić" - komentował kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu Jan Strzeżek.