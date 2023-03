Spekulacje ws. zmiany na stanowisku ministra edukacji. Przemysław Czarnek komentuje

Przemysław Czarnek został zapytany, czy po ewentualnym zwycięstwie PiS w wyborach parlamentarnych pozostanie ministrem edukacji i nauki, czy ma inne ambicje. - To jest pytanie do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. I do pana Morawieckiego - odpowiedział. Czarnek wyraził gotowość, by “służyć państwu polskiemu na każdym odcinku, na którym zostanie postawiony”.