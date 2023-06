Spełnia się najgorszy koszmar Kaczyńskiego. Ale to nie wszystko: "Rodacy przestali mówić prawdę"

Najnowszy sondaż IBRiS przygotowany na zlecenie "Rzeczpospolitej" wskazuje na powtórkę z pojedynku gigantów, znanego w Polsce od dawna. Wybory parlamentarne 2023 rozegrają się pomiędzy dwoma partiami - Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska notuje stały wzrost poparcia, podczas gdy PiS zdaje się stać w miejscu. Progu wyborczego nie przekracza tylko AgroUnia.

Sondaż IBRiS: spełnia się koszmar Jarosława Kaczyńskiego. Rośnie wszystkim, tylko nie PiS

Rządzące Prawo i Sprawiedliwość notuje w najnowszym sondażu poparcie 32,7 proc. - zaliczając ciągły spadek w porównaniu do poprzednich badań (kolejno 34 i 33 proc.). Koalicja Obywatelska, będąc na drugim miejscu, stale zmniejsza dystans do Zjednoczonej Prawicy z poparciem 30,2 proc., zyskując prawie 5 pkt. procentowych w porównaniu do poprzednich badań. Od dłuższego czasu na fali wznoszącej jest też Konfederacja, na którą głos chce oddać 12,1 proc. ankietowanych.

Najnowszy sondaż to też dobre wieści dla Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza: Koalicja Trzecia Droga Polska 2050 i PSL notuje 10,8 proc. poparcia. W poprzednim badaniu ta formacja nie przekroczyła nawet progu wyborczego, który dla partii koalicyjnych wynosi 8 proc. Stawkę zamyka Lewica - z poparciem 9 proc. i AgroUnia - jedyna nieprzekraczająca progu wyborczego z poparciem 0,3 proc.

Ekspert: Rodacy przestali mówić prawdę

W rozmowie z Radiem ZET ekspert do spraw wizerunku dr Mirosław Oczkoś zwraca uwagę, że - choć wszystko wskazuje na to, że ostateczny pojedynek rozegra się pomiędzy KO i PiS - "wielu z nas przestało mówić prawdę". - Nie mówię, że zaczęliśmy kłamać, ale przestaliśmy mówić prawdę. Raczej schodzimy z linii strzału. No bo może się ktoś dowie, a może pan prezes wyrzuci z pracy - opiniuje, komentując okołowyborcze emocje.

W najnowszym sondażu 4,9 proc. respondentów opowiedziało się za "niezdecydowaniem". Badania zostały przeprowadzone 23-24 czerwca na reprezentatywnej grupie 1000 osób uprawnionych do głosowania.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita