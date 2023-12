We wtorek Sejm wznowił obrady. Jednym z ich głównych punktów jest debata nad projektem uchwały ws. przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, który wniosła grupa posłów KO, Polski 2050, Lewicy i PSL.

W projekcie uchwały napisano, że Sejm wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

Projekt ws. mediów publicznych w Sejmie. PiS przeciw działaniom rządu

To jeden z kluczowych projektów nowego rządu, który planuje jak najszybciej "zrobić porządki" w mediach państwowych, przede wszystkim TVP. Chodzi przede wszystkim o wymianę władz TVP oraz prowadzących najważniejsze programy informacyjne i publicystyczne. Być może dokument będzie poddany pod dyskusję i głosowanie jeszcze we wtorek.

Wywołało to oczywiście gorącą dyskusję w Sejmie. Politycy PiS, którzy tworzyli przez ostatnie 8 lat obóz władzy i których TVP wspierała propagandowo przez ten czas, chcą bronić obecnego stanu, powołując się na polskie prawo, które - ich zdaniem - uniemożliwia przeprowadzenie takich zmian w sposób inny niż poprzez nowelizację ustawy. Krzysztof Szczucki stwierdził, że projekt uchwały powinien mieć tytuł: "uchwała ws. wprowadzenia bezprawia, chaosu i całkowitego braku kontroli medialnej nad działaniami rządu Donalda Tuska".

W jego ocenie KO przygotowała "zamach na wolne media". - Data powołania trzeciego rządu Tuska, 13 grudnia, ma już nie tylko wymiar symboliczny. W czasach stanu wojennego mediami publicznymi rządzili komisarze wojskowi. Wy, dzisiaj, jako koalicja 13 grudnia, chcecie wysłać komisarzy politycznych do mediów publicznych, na to absolutnie się nie zgadzamy - mówił poseł PiS.

Spięcie Czarnka z Hołownią. "Nie umiem inaczej prowadzić obrad"

Wcześniej na mównicę wszedł Przemysław Czarnek, który zaapelował do marszałka Szymona Hołowni o "zmianę sposobu prowadzenia obrad". - Na jakiej podstawie chcecie zobligować ministra kultury, by podjął odpowiednie działania ws. mediów publicznych? - pytał.

Jego zdaniem wniosek formalny, który planował zgłosić w imieniu klubu PiS [ostatecznie go nie zgłosił - red.], miał trafić do marszałka, bo "wpłynęło coś, co jest rzeczywiście godne standardów komunistycznych".

Sam pan marszałek powiedział, że jest to uchwała, która jest tylko opinią Sejmu. Ona nie wywołuje skutków prawnych takich jak ustawa - Przemysław Czarnek

- Mam więc pytanie, na jakiej podstawie chcecie obligować ministra kultury i dziedzictwa narodowego do tego, żeby w tzw. okresie przejściowym, do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych podjął odpowiednie działania. Chcecie państwo go zobowiązać to takiego samego działania, które podjął w 2014 roku, kiedy podległe mu ABW wchodziło, żeby spacyfikować redakcję „Wprost”? - pytał.

Czarnkowi odpowiedział Hołownia. - Zapewnia, że rozumiem różnicę ciężaru między uchwałą a ustawą - stwierdził. Zaznaczył też, że nie zamierza "zmienić sposobu prowadzenia obrad", ponieważ "nie umie prowadzić ich w inny sposób". - Musiałoby dojść do zmiany marszałka - ironizował.

