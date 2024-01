Spięcie na konferencji Kaczyńskiego. Ostro odpowiedział dziennikarzowi TVP

Pierwszeństwo w zadawaniu pytań na konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego miała propisowska Telewizja Republika. Następnie do głosu chcieli dojść reporterzy TVP, w tym Panoramy - serwisu informacyjnego Dwójki. Wtedy przerwał im rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– Bardzo prosiłbym o dopuszczenie dziennikarzy mediów, które mają niekwestionowany status prawny. Pan reprezentuje teraz media, które zostały przejęte – stwierdził. – Ale pan jest z jakiej telewizji? – dopytywał Kaczyński. – Sienkiewicza i Tuska – wypalił Bochenek. – Proszę pana, Telewizja Polska, Panorama, jest opanowana w sposób przestępczy. Ja z panem nie rozmawiam. Nie będę rozmawiał – dodał prezes PiS.

PiS wyrusza w Polskę. Kaczyński: objedziemy wszystkie województwa

Jarosław Kaczyński podczas konferencji przekazał, że w weekend przedstawiciele PiS objadą prawie wszystkie województwa w kraju. – Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący - ta władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja – powiedział.

– Najpierw jedziemy do miast wojewódzkich, później do wszystkich byłych miast wojewódzkich, przypominam, że było ich do 1998 roku 49, a później także do wszystkich powiatów – poinformował. – Chcemy dotrzeć do każdego powiatu, a później przyjdzie czas na taką skonkretyzowaną więc prowadzoną od poziomu gminy kampanię samorządową – dodał. Rzecznik PiS przekazał, że spotkania otwarte w najbliższy weekend będą odbywały się w wielu miastach Polski pod hasłem "Bądźmy razem".

Źródło: Radio ZET