Andrzej Rozenek z PPS powiedział w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET, że w Polsce “mamy rozwalony system praworządności”. Następnie poseł opozycji zwrócił się do Ryszarda Czarneckiego z PiS. - To jest tak, jakbyście chcieli powiedzieć, że weszliśmy do Unii, ale nie respektujemy wszystkich zasad. Czy tak samo postąpicie w przypadku Paktu Północnoatlantyckiego? Załóżmy, że jakieś państwo wpadnie na genialny pomysł, że jesteśmy jego członkiem, szanujemy ten Pakt, ale artykuł 5. nie obowiązuje, bo nam się nie podoba - mówił Rozenek.

- Wasz kolega Andrej Babisz z Czech chciał to obalać - wtrącił Czarnecki. Przypomnijmy, że Babisz w debacie przed wyborami prezydenckimi stwierdził, że nie wysłałby czeskich żołnierzy na pomoc w przypadku ataku na Polskę lub państwa bałtyckie. Po fali krytyki były premier Czech zapewnił, że artykuł 5. będzie przestrzegany.

Rozenek vs. Czarnecki. "Chcecie polexitu?", "Bajkopisarz"

- Żarty sobie robicie z polskiego społeczeństwa, ryzykujecie naszą obecnością w Unii Europejskiej, ryzykujecie ogromnymi pieniędzmi, które Polacy tracą - oburzał się Rozenek. - Po co to robicie? Dlaczego rozmontowaliście system praworządności w Polsce? Ja widzę tylko jedną odpowiedź. Jest to prosta droga do polexitu. Dostaliście zadanie wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej? Proszę to powiedzieć głośno - mówił do Czarneckiego poseł opozycji.

- Bajkopisarz, bajkopisarz, a nie polityk - kpił z Rozenka europoseł PiS.

- Niech pan zejdzie najpierw na ziemię. Niech pan przestanie obrażać innych, bo ja panu mogę zacząć wypominać różne rajdy fiatem punto po Europie - odgryzł się Rozenek, nawiązując do nieprawidłowości w rozliczeniach służbowych podróży europosła PiS, które wykazał Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Czarnecki miał zwrócić Parlamentowi Europejskiemu 100 tys. euro. Ostatecznie oddał połowę tej kwoty.

- Mówimy o bardzo ważnych sprawach dla przyszłości Polski, a pan nam tutaj mydli oczy. Chcecie polexitu, czy nie chcecie? - drążył Rozenek.

- Political fiction. Jeżeli w przyszłości będzie pan chciał pisać powieści...

- To napiszę o pana rajdach samochodowych.

- Świetnie, a ja napiszę o pańskiej wizycie z panem Millerem w Rosji - ripostował Czarnecki, odnosząc się do organizowanego przez rosyjski MSZ spotkania Klubu Wałdajskiego z Władimirem Putinem w 2010 roku, w którym wzięli udział m.in. Rozenek i były premier Leszek Miller.

