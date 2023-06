Spięcie wicemarszałka Sejmu z ekipą TVN24. "To was nie zadowoli"

We wtorek posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem ustawy o "ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie". Zgodnie z propozycją dostawcy internetu będą mieli obowiązek wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych.

Kiedy uzasadnienie do projektu przedstawiał wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski, jedna z ekip telewizyjnych w loży prasowej na sejmowej galerii prowadziła relację na żywo. Robiła to na tyle głośno, że prowadzący w tym momencie obrady parlamentu Włodzimierz Czarzasty musiał interweniować.

Ekipa TVN24 przeszkadzała w obradach Sejmu. "Słyszy mnie pani?"

Po zakończeniu wystąpienia wiceministra cyfryzacji tak wicemarszałek Sejmu z Lewicy zwrócił się do ekipy telewizyjnej: - Ja mam prośbę do pani redaktor, halo? Telewizja publiczna, tak?

W odpowiedzi usłyszał, że to nie TVP, a TVN. - Słuchajcie, przeszkadzacie. Wiem, że was to nie zadowoli, co powiem, ale słychać każde pani słowo. Ja tu nadaje. Słyszy mnie pani? - mówił Czarzasty.

Zirytowany polityk poprosił siedzącego obok dziennikarza Jerzego Papugę, aby zwrócił uwagę ekipie telewizyjnej. - Jurek, mógłbyś poprosić, żeby pani zwróciła uwagę na marszałka Sejmu? - prosił Czarzasty.

Dopiero po chwili reporterka TVN24 przeprosiła za przeszkadzanie w obradach, a wicemarszałek Sejmu wrócił do rozpatrywania kolejnych punktów wtorkowego posiedzenia izby.

