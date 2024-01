Spór o religię w szkołach. Nowacka podważa argument arcybiskupa

Barbara Nowacka zapowiedziała już m.in. ograniczenie liczby prac domowych zadawanych w szkołach podstawowych czy zmniejszenie liczby lekcji religii o połowę. Abp Wacław Depo w rozmowie z Polską Agencją Prasową ocenił, że plany ministry Nowackiej nie dojdą do skutku. - Dziś mamy jeszcze gwarantowane konkordatem dwie godziny katechezy w szkole, choć już od lat bywały uzgodnienia szkolne o jednej godzinie - stwierdził metropolita częstochowski.

Religia w szkole. Co mówi konkordat?

Zdaniem duchownego młodzi rezygnują z uczestnictwa w lekcjach religii w związku nie tylko z ich wiarą, ale przede wszystkim kwestiami praktycznymi. - Nieraz ktoś późno kończy lekcje, jest zmęczony, ktoś woli się zabrać z kolegą samochodem do domu, bo mieszka daleko od szkoły, ktoś inny woli rano się wyspać i rezygnuje z religii, która jest na pierwszej godzinie lekcyjnej, a nie jest przedmiotem obowiązkowym - przekonywał arcybiskup.

Abp Depo przekonywał, że dwie lekcje religii w szkole gwarantuje konkordat podpisany przez Polskę i Stolicę Apostolską. Jak zauważył "Newsweek", duchowny myli się on co do zapisu, o którym wspomniał w rozmowie z PAP. "Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych" - brzmi art. 12 konkordatu. O oferowaniu dwóch godzin katechezy w tygodniu nie ma więc w konkordacie ani słowa.

Barbara Nowacka odpowiedziała metropolicie

Do słów metropolity odniosła się również Barbara Nowacka. - Szkoła musi zachować neutralność światopoglądową. Poza tym nie widzę powodu, aby uczniowie w szkole publicznej mieli mniej godzin fizyki, biologii i chemii niż religii. Naszym zobowiązaniem jest ulżyć dzieciom w procesie nauczania, żeby nie miały przeładowanego planu lekcji. Ograniczenie liczby godzin z religii jest jednym z prostszych rozwiązań - powiedziała "Newsweekowi" ministra edukacji.

Źródło: Radio ZET/"Newsweek"