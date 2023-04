Spór o TK w Radiu ZET. "Warto było rozwalać tę instytucję?"

Jarosław Kaczyński stwierdził niedawno w wywiadzie dla PAP, że "Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytcyjnego, a każdy, kto to kwestionuje, kwestionuje też polskie prawo". Część sędziów TK buntuje się jednak przeciwko niej, utrzymując, że - na mocy przyjętej na przełomie 2016 i 2017 roku przez PiS ustawy - jej kadencja minęła w grudniu 2022 roku.

Spór w TK. Co z "buntownikami"?

"Buntownicy" interweniowali już w tej sprawie u prezydenta. Przyłębska zaś nie może obecnie zwołać posiedzenia na 11 sędziów, co jest konieczne, by rozpatrzyć konstytucyjność nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Akt ten - skierowany przez Andrzeja Dudę do TK - to kluczowy element w kontekście decyzji Komisji Europejskiej ws. ewentualnego odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Na ten temat wypowiadali się również goście najnowszego odcinka programu "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". - Oczywiście, też mógłbym zaapelować w tym miejscu do sędziów o to, by rozpoczęli pracę nad tą ustawą - powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Na sugestię prowadzącego Andrzeja Stankiewicza, że "Trybunał Konstytucyjny był pierwszą instytucją przejętą przez PiS" odparł, że "nie zgadza się z tym".

W kontekście sporu prawnego o status Przyłębskiej polityk PiS przyznał że "rzeczą oczywistą jest, iż wszystkie zmiany, dokonywane w prawie, które mają charakter następczy, obowiązują od kolejnych wyborów". - Prawo nie działa wstecz - argumentował, broniąc w ten sposób pozostawienia Przyłębskiej na stanowisku.

Zandberg do Rzymkowskiego: warto było rozwalać TK?

Na słowa wiceszefa MEiN zareagował Adrian Zandberg z Lewicy. - Pytanie do ministra Rzymkowskiego - warto było? Warto było to wszystko rozwalać? Prawda jest taka, żeście rozwalili instytucję - stwierdził. Przypomniał wyroki TK z 2015 roku, które decyzją ówczesnej premier Beaty Szydło nie zostawały przez długi czas opublikowane.

Mówię to jako osoba, która zagłosowała w Sejmie za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Uważam, że te pieniądze są Polsce potrzebne. To, że wciąż ich nie ma na inwestycje - bo one będą potrzebne także w sytuacji czekającego nas spowolnienia gospodarczego - to jest tylko i wyłącznie wasza odpowiedzialność. Tak samo, jak i to, co się dzieje w Trybunale Adrian Zandberg

- W obozie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy jest bardzo wiele osób, które już myślą o swojej przyszłości, kiedy tego obozu w obecnej formie już nie będzie. Dotyczy to zarówno parlamentarzystów w Sejmie, jak i politycznie zaangażowanych prawników w różnych instytucjach. Ja to już gdzieś widziałem, to się nazywało Akcja Wyborcza "Solidarność". Podobnie gniła w swoich ostatni etapie rządów - przekonywał.

- Trybunał Konstytucyjny zbierze się w tej kadencji, w pełnym składzie, ale dopiero, kiedy będą gotowe listy na wybory. To znaczy, kiedy Solidarna Polska znajdzie się na tych listach - zwróciła uwagę Porozumienia Magdalena Sroka.

RadioZET.pl