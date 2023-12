Spór w Sejmie wokół nowego przepisu. "Chcecie zlikwidować tajność głosowania"

Zmieniony ma być sposób wyboru premiera. W Regulaminie Sejmu jest zapis, że następuje on w wyniku głosowania imiennego, co oznacza wrzucanie kartek z nazwiskiem kandydata do urny. Zapis powstał, gdy nie było jeszcze systemu do głosowania, który pozwala natychmiast odczytać, kto na kogo zagłosował. Proponowane zmiany skrytykowali politycy PiS. Marek Jakubiak z Kukiz '15 wprost grzmiał o łamaniu tajności głosowania.

Nowa koalicja chce zmienić Regulamin Sejmu

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu zmian regulaminu izby, a następnie na wniosek Koalicji Obywatelskiej doszło do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. Do dokumentu zgłoszono poprawki, dlatego prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przekazał, że do III czytania projektu Sejm przejdzie po doręczeniu posłom zestawienia tych poprawek.

O jakie zmiany w regulaminie chodzi? Sejm miałby wybierać premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym "na zasadach ogólnych", co do zasady przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, a głosowanie imienne byłoby fakultatywną formą, o której zastosowaniu mógłby zdecydować Sejm.

- Chcemy zmienić Regulamin Sejmu w kwestii tzw. drugiego konstytucyjnego kroku powoływania premiera, by nie wybierać go tak, jak papieża w XIX wieku, tylko za pomocą współczesnych systemów, które wskażą, jak kto głosował - powiedział we wtorek marszałek Szymon Hołownia.

Druga proponowana zmiana ma, jak twierdzą wnioskodawcy, usprawnić prace komisji finansów nad budżetem państwa. Kiedy właściwa komisja nie przedstawi komisji finansów publicznych swojego stanowiska w określonym terminie, ma to nie wstrzymywać dalszych prac komisji finansów publicznych.

Prawica krytykuje proponowane zmiany

Kazimierz Smoliński z PiS w imieniu swojego klubu skomentował propozycje zmian. Mówił, że jeżeli chodzi o zmiany związane z wyborem premiera, to jego obóz nie będą protestować przeciwko temu. - Chcecie tego dokonać, jedyny wniosek jest taki, że bardzo szybko chcecie przejąć władzę i tu każda minuta dla was jest ważna, moglibyście te kilka godzin poczekać - mówił.

Druga zmiana, ta dotycząca przyspieszenia prac komisji finansów nad budżetem państwa, to według Smolińskiego zaś "jawne obniżenie jakości prac nad finansami państwa". - Do tej pory nigdy nie było problemu, żeby harmonogram ustalony przez Prezydium Sejmu związany z pracą poszczególnych komisji, powodował opóźnienie komisji finansów publicznych - ocenił polityk PiS, dodając, że propozycja jest "niechlujna i niewłaściwa".

Pomysł skrytykował też Michał Wawer z Konfederacji. Argumentował, że komisje sejmowe "właściwie nie muszą pracować, komisja finansów publicznych sama sobie ogarnie budżet, nie ma potrzeby, żeby pozostałe komisje cokolwiek dokładały, uzupełniały". Zaznaczył, że w projekcie nie zawarto obietnicy likwidacji "zamrażarki sejmowej", choć marszałek Hołownia to wielokrotnie zapowiadał.

Najdalej w krytyce zapisu odnośnie do głosowania posunął się poseł Marek Jakubiak z Kukiz '15. - Artykuł 113, który definiuje sposób głosowania jako imienny, z istoty swojej jest głosowaniem tajnym. Państwo chcecie to zlikwidować. Pytanie, czy robicie to z premedytacją, czy będziecie zwalać na nowoczesność i łatwość głosowania. Coś mi się wydaje, że chcecie wiedzieć, jak kto głosował - ocenił parlamentarzysta.

Źródło: Radio ZET