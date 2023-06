Spór w Trybunale Konstytucyjnym. Jest decyzja premiera Morawieckiego

Mateusz Morawiecki we wtorek zabrał głos w sprawie sporu kompetencyjnego w Trybunale Konstytucyjnym. Od kilku miesięcy część jego sędziów nie uznaje Julii Przyłębskiej za prezeskę TK. Ich zdaniem jej kadencja upłynęła pod koniec ubiegłego roku. Z tego powodu TK ma problemy, aby orzekać i zbierać się w pełnym składzie.

- Po kilku miesiącach klinczu, który spowodowany jest obstrukcją części sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, doszliśmy wraz z prawnikami w KPRM do wniosku, aby złożyć wniosek do TK dot. ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału - mówił szef rządu podczas konferencji prasowej w Turowie.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym. Ruch premiera Morawieckiego

Morawiecki dodał: - To właśnie w tej ustawie znajdują się zapisy, które mówią, że tzw. pełen skład, który może rozstrzygać sprawy charakteryzujące się tym właśnie wymogiem to 11 sędziów. W dzisiejszych okolicznościach wiadomo, że to może być mniejsza liczba sędziów, ale nie nam przysądzać, że tak będzie.

Jego zdaniem "jeśli TK zdecyduje o rozpatrzeniu naszego wniosku, to decyzja Trybunału będzie ostateczna w tej sprawie". - Może oznaczać to, że mniejsza liczba TK będzie potrzebna do podjęcia decyzji w trybie tzw. pełnego składu - podkreślił.

Krótko po oświadczeniu premiera rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że zapowiedziany wniosek dotyczący zbadania ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK został złożony do Trybunału Konstytucyjnego.

RadioZET.pl/PAP