Trybunał Konstytucyjny podjął uchwałę, która nie stwierdza obecnie podstaw do wyboru nowego prezesa TK. Jak przekazała rzeczniczka Trybunału, Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które odbyło się w środę, zostało zwołane przez prezes Julię Przyłębską "na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym". Sześciu sędziów TK zwróciło się z wnioskiem o wybór nowego prezesa.

Pod koniec ubiegłego roku niektórzy prawnicy, w tym byli również sędziowie TK, wskazywali, że kadencja prezes TK Julii Przyłębskiej upływa po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 r. Wobec tego, że jednocześnie nie będzie mogła ponownie ubiegać się o tę funkcję, wskazali konieczność wyboru nowego prezesa.

Trybunał Konstytucyjny. Spór wokół prezes Julii Przyłębskiej. Jest decyzja

Już na początku stycznia 2023 roku - w odpowiedzi na pierwsze z pism szóstki sędziów TK - Przyłębska oświadczała, że pełniona przez nią funkcja prezesa TK wygasa z końcem jej kadencji sędziego TK. Według Przyłębskiej pismo sześciu sędziów nie miało oparcia w prawie i było bezprzedmiotowe.

Jak podawała "Rzeczpospolita", pod pismami do Przyłębskiej i prezydenta Andrzeja Dudy podpisali się sędziowie TK: Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski oraz Bogdan Święczkowski.

Zapytany o spór co do legalności kadencji prezes Przyłębskiej prezydent Andrzej Duda mówił w styczniu br. jedynie, że "gospodarzem tej sprawy jest Trybunał Konstytucyjny i to TK w tej sprawie na tym etapie podejmuje decyzje". Premier Mateusz Morawiecki wspominał natomiast, że "nie ma żadnej wątpliwości, iż kadencja prezes TK kończy się wraz z czasem trwania kadencji sędziego". Dodawał, że taka była intencja ustawodawcy i taki jest stan legislacyjny w tej sprawie na dzisiaj.

RadioZET.pl/PAP