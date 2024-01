"Sprawa Kamińskiego i Wąsika to dopiero początek. Spirala się nakręca"

Sprawa posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to obecnie temat numer jeden w Polskich mediach. 20 grudnia 2023 roku były szef CBA oraz jego były zastępca zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu. Obaj mają trafić do więzienia na dwa lata w związku z tzw. aferą gruntową.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. "Prezydent ponownie ich ułaskawi"

Wirtualna Polska zapytała o zdanie w tej sprawie politologów. - PiS będzie trwało w budowaniu legendy partii prześladowanej za niewinność - powiedział prof. dr hab. Robert Alberski z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W jego ocenie Andrzej Duda ostatecznie zdecyduje się na ponowne skorzystanie z prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika. - Prezydent stara się upierać przy swoim, ale dopiero ułaskawienie będzie skuteczne i zgodne z prawem oraz konstytucją - powiedział Alberski.

Stwierdził też, że prezydent zdecyduje się na ten krok jeszcze przed środowym posiedzeniem Sejmu. - Oczywiście będzie oskarżał przy tym rząd o niecne działania i brak szacunku do jego decyzji - stwierdził politolog. Środa 10 stycznia może być przełomową datą. Głównie dlatego, że Kamiński i Wąsik jasno deklarowali, że będą chcieli uczestniczyć w obradach, mimo decyzji o wygaśnięciu ich mandatów.

"Sprawa Kamińskiego i Wąsika to dopiero początek"

Z kolei prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ocenia, że "sprawa Kamińskiego i Wąsika to dopiero początek problemów, które się objawią". - Mamy dwuwładzę w prokuraturze, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądowniczej i Trybunale Konstytucyjnym - przypomniał.

- Wydarzenia ostatnich dni jeszcze bardziej nakręcają spiralę, którą trzeba zatrzymać. To może zrobić tylko porozumienie rządu i prezydenta. Konieczna jest nowelizacji konstytucji. Jeżeli dzisiaj zwycięży konwencja siłowa, ta sama, co w sprawie TVP, to przy kolejnych wyborach zwycięska partia będzie postępować jeszcze bardziej brutalnie - ocenił prof. Dudek.

- Zwaśnione strony nie chcą się dogadać i to ewidentnie idzie na zwarcie. Jeśli prezydent uzna Kamińskiego i Wąsika za więźniów politycznych i da temu wyraz w procedowaniu ustaw, wtedy będziemy mieli problem. Czy da się funkcjonować w państwie, gdzie nie ma porozumienia prezydenta i rządu? - pyta politolog.

Kamiński i Wąsik zaproszeni przez Andrzeja Dudę. "Pytanie, co zrobi prezydent"

Przypomnijmy, że Andrzej Duda zaprosił posłów Kamińskiego i Wąsika do Pałacu Prezydenckiego na godzinę 11 we wtorek 9 stycznia. To reakcja na decyzję o nakazie aresztowania polityków. Oficjalnie powodem zaproszenia mają być uroczystością powołania Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego na doradców prezydenta RP.

- Pytanie, co zrobi prezydent i czy panowie pojawią się w Pałacu? Jeżeli Andrzej Duda ich wtedy nie ułaskawi, to czy policja zatrzyma ich po wyjściu z Pałacu? To mało prawdopodobne, bo taki scenariusz byłby po linii PiS, ale możliwe - ocenia prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog i socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

W jej ocenie "zwykły Kowalski, który patrzy na ten cyrk, zarówno w Telewizji Republika, jak i TVP Info czy TVN24, ma mętlik w głowie". - Wielu myśli: "Jest syf, był syf i będzie syf", a to bardzo niebezpieczne zjawisko, bo działa na korzyść łamania i obchodzenia prawa - stwierdziła.

- Ja tylko przypomnę, że Wąsik i Kamiński zostali skazani prawomocnym wyrokiem przez sądy, które funkcjonowały za czasów rządów prawicy. Orzeczenie zostało wydane przez sąd, na który wpływ miał Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński. Nie stało się to przecież decyzją Donalda Tuska. Moim zdaniem zwykły Kowalski musi zobaczyć, że w polityce nie ma świętych krów. Koalicja rządząca w tej sprawie za bardzo kluczy i boi się konsekwencji - dodała

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska