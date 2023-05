"Stan pogotowia" i "stan zagrożenia". Rząd PiS szykuje duże zmiany

Założenia przygotowanego przez MSWiA projektu ustawy o ochronie ludności rząd przedstawił w czerwcu ubiegłego roku. Od miesięcy trwały konsultacje projektu, w tym negocjacje z samorządowcami. W kwietniu pozytywną opinię o projekcie wydała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wiceminister Maciej Wąsik podczas mazowieckich obchodów Dnia Strażaka poinformował, że projekt został w czwartek przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. - To nasz duży sukces, to krok milowy także w ochronie przeciwpożarowej, to nowe zadania, ale też nowe instrumenty dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych - powiedział na uroczystościach. W rozmowie z PAP wiceszef MSWiA wyraził nadzieję, że rząd zajmie się projektem na wtorkowym posiedzeniu.

Ustawa o ochronie ludności. Wąsik: To nasz duży sukces

Projekt nowej ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie dwóch stanów podniesionej gotowości. Stan pogotowia , jako niższy, będzie ustanawiany przez ministra spraw wewnętrznych lub wojewodę. Dotyczyć będzie przede wszystkim działań administracji publicznej. Jeśli stan pogotowia okaże się niewystarczający, potrzebne będą dodatkowe działania i wprowadzenie ograniczeń, premier będzie mógł wprowadzić stan zagrożenia . W efekcie negocjacji ze stroną samorządową z projektu usunięto zapisy, które przewidywały, że w tym wyższym stanie wojewoda mógłby przejąć zadania samorządu i wyznaczyć do nich pełnomocnika.

Projekt ustawy zakłada też m.in. powołanie Funduszu Ochrony Ludności. Składać się on będzie z funduszu centralnego, którym będzie dysponował szef MSWiA, oraz funduszy wojewódzkich w dyspozycji wojewodów. Od 2024 roku na Fundusz przeznaczana będzie kwota w wysokości co najmniej 0,1 proc. PKB rocznie, czyli ok. 3 mld zł. Zostaną też podniesione zapomogi wypłacane poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, a także wsparcie na odbudowę domów.

W projekcie przewidziano ponadto zwiększenie roli Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, likwidację Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i utworzenie działającej przy MSWiA Służby Dyżurnej Państwa, a także uregulowanie kwestii zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Uwzględniony został w nim również jeden ze stanów nadzwyczajnych określonych w Konstytucji, czyli stan klęski żywiołowej. Nowa ustawa po wejściu w życie uchyli obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

RadioZET.pl/ Agnieszka Ziemska (PAP)