Stefan Niesiołowski prawomocnie uniewinniony. Klęska prokuratury PiS

Stefan Niesiołowski został prawomocnie uniewinniony - informuje Wirtualna Polska. Orzeczenie w tej sprawie zapadło 26 września przed Sądem Okręgowym w Łodzi.

Sąd uniewinnił Niesiołowskiego w czerwcu 2022 roku, ale wyrok był nieprawomocny. Prokuratura złożyła wówczas apelację. Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności.

- Prokuratura żądała uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy utrzymał dziś wyrok w mocy, uznając, że sąd I instancji postąpił prawidłowo, uniewinniając prawomocnie oskarżonych od popełnienia zarzucanych im czynów - powiedział Wirtualnej Polsce adwokat Stefana Niesiołowskiego mec. Jakub Goździkowski.

Łódzki wydział Prokuratury Krajowej po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku rozważy skierowanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, który nie uwzględnił apelacji prokuratora od wyroku wobec byłego posła Stefana N. - poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobrę zarzucała Niesiołowskiemu przestępstwa korupcyjne. Śledczy twierdzili, że od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. były polityk Platformy Obywatelskiej miał wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów.

Stefan Niesiołowski od początku przekonywał, że seksafera z jego udziałem została spreparowana przez CBA i prokuraturę. – Opluwanie mnie, to niszczenie mojej rodziny. Wyjątkowa nikczemność. W innych sprawach prokuratura mówi o tajemnicach w śledztwie. A tutaj, w moim przypadku, nie ma tajemnicy śledztwa – mówił.

Kalisz: nie było afery Stefana Niesiołowskiego

Sprawę Niesiołowskiego komentował kilka miesięcy temu w podcaście "Machina Władzy" w Radiu ZET mec. Ryszard Kalisz. - Okazało się, że nie ma żadnych dowodów. Z tych taśm nic nie wynika. No to Prokuratura Regionalna w Łodzi rozpoczęła poszukiwanie dowodów. ABW przesłuchała cały tabun dziewczyn, pań, które się spotykały z trochę starszymi panami. Co do zasady, żadna z nich nic nie mówiła. Aż w końcu jedna była bardzo rozmowna. Za bardzo rozmowna. Zmieniła nazwisko w międzyczasie itd.

- Wiedzieliśmy, że to są zeznania całkowicie zmyślone. Można się domyślać, kto je dyktował. I pojawiły się tam dwa nazwiska ludzi, do których mogliśmy dotrzeć i zapytać, czy coś takiego było. Okazało się, że to, o czym mówiła w stosunku do tych dwóch osób, to nie był rok 2014, a 2004. Ona została po prostu namówiona, żeby to wszystko pomieszać w czasie - tłumaczył Kalisz.