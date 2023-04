Superbroń dla Polski. Nowe zakupy MON: Pilica za 10 miliardów

Superbroń trafi do Polskiej Armii. MON podpisało właśnie umowę na wyrzutnie, pociski i system przeciwrakietowy. "To skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenie zdolności polskiej obrony powietrznej" - komentuje Mariusz Błaszczak.

PILICA +. Superbroń, czyli nowe zakupy MON

W komunikacie Agencji Uzbrojenia doprecyzowano, że chodzi o dwie umowy. Pierwsza z nich zawarta została z brytyjskim koncernem MBDA UK Ltd., a jej przedmiotem jest dostawa 44 wyrzutni iLauncher i kilkuset pocisków rakietowych CAMM oraz sprzętu towarzyszącego. Wartość zamówienia wynosi ok. 10 mld zł netto (ok. 1,9 mld funtów). Dostawy sprzętu wojskowego mają zostać zrealizowane w latach 2025-2029.

Drugą umowę podpisano z Konsorcjum PGZ-PILICA+ (to m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, Zakłady Mechaniczne Tarnów, PIT-RADWAR, PCO S.A., Jelcz, MESKO, a także Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.). Umowa przewiduje pozyskanie na potrzeby polskiego wojska 22 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA, w tym 1 zestawu szkolnego. W tym przypadku mowa o kwocie ok. . 3 mld zł brutto.

Pilica i Pilica plus. Co to jest?

PILICA i PILICA+ to przeciwlotnicze systemy bardzo krótkiego zasięgu - ich zadaniem jest zwalczanie m.in. dronów, śmigłowców, samolotów czy pocisków manewrujących na dystansie do 5 km. To wielowarstwowy system obrony powietrznej w Wojsku Polskim. Obok samej Pilicy jest jeszcze Poprad, planowana Noteć czy Wisła. Pilica i Pilica+ to najniższe systemy obrony (przewidziane na ok. 5 km). Z kolei pocisk CAMM i jego wyrzutnia iLauncher to konstrukcje brytyjskiej odnogi europejskiego koncernu rakietowego MBDA.

RadioZET.pl/PAP