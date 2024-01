Suski mówi o kolejnych planach PiS na blokadę Sejmu. "Bądźcie gotowi na wszystko"

We wtorek rozpoczęło się drugie posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie zgromadzili się na sali plenarnej pierwszy raz od zatrzymania i osadzenia w zakładach karnych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a w pamięci są jeszcze wydarzenia związane ze zmianami w mediach publicznych, których nie akceptuje największa opozycyjna partia. Oliwy do ognia dodaje też sytuacja wokół Adama Bodnara i Prokuratury Krajowej.

Chaos w Sejmie. Posłowie PiS krzyczeli i klaskali

Na sejmowej galerii zasiadły żony osadzonych, Roma Wąsik i Barbara Kamińska, posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości skandowali "uwolnić posłów", odśpiewano hymn, a na miejscach nieobecnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiły się transparenty z ich podobiznami. Politycy opozycji próbowali uniemożliwić marszałkowi Szymonowi Hołowni prowadzenie obrad, dlatego zarządził on przerwę, po której stery przejął wicemarszałek Krzysztof Bosak. Posłowie PiS nie byli zresztą zainteresowani dalszym uczestnictwem w pracach Sejmu, ponieważ zaczęli skandować "precz z komuną" i opuszczać salę.

Marek Suski o kolejnych protestach PiS w Sejmie

Obserwatorzy zastanawiają się, czy takie zachowanie to jednorazowy incydent, czy element szerszej akcji PiS, która ma wywołać niepokój społeczny i podważyć zaufanie do instytucji państwa. - To nie jest koniec. Oczywiście, że mamy plan, ale to nie oznacza, bym o nim opowiadał przed kamerami - mówił enigmatycznie poseł Suski. Jego kolejne słowa pozostawiają szerokie pole do interpretacji.

- Ale panie pośle, prędzej czy później musicie go zrealizować, dajcie nam się przygotować - zwróciła uwagę jedna z dziennikarek. - Bądźcie gotowi - odparł Suski, a na pytanie reporterki: "na wszystko?" odpowiedział: - Na wszystko. - Dlaczego pozwoliliście im dalej prowadzić obrady? - dopytywała dalej dziennikarka. - Ja wyszedłem, nie będę krzyczał za innych - orzekł parlamentarzysta.

Źródło: Radio ZET