Suski oburzony decyzją nowego rządu. "Tusk chce, by prawda nie ujrzała światła dziennego"

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o "uchyleniu decyzji powołującej Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku". Organem tym, powołanym na mocy rozporządzenia w 2016 roku, kierował poseł PiS i były szef MON Antoni Macierewicz.

"Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia 2023 r., zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji" - ujęto we wpisie resortu na Twitterze/X.

Suski grzmi o likwidacji komisji smoleńskiej

Jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska było zaprzestanie prac komisji. - To koniec kłamstw w imieniu państwa polskiego i wydatkowania setek milionów złotych na działalność, która nie ma nic wspólnego z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, ale wiele ma wspólnego z polityką - podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na środowej konferencji prasowej.

Oburzenia tą decyzją nie kryje m.in. Antoni Macierewicz. Wśród krytyków jest też poseł PiS Marek Suski, który orzekł, że rządowi Tuska zależy, aby prawda smoleńska nie wyszła na jaw.

- To jest decyzja skandaliczna. Zamiast zajmować się sprawami dotyczącymi naszego bezpieczeństwa, to wyrzuca się do kosza prace komisji, która obaliła kłamstwa Anodiny. Można powiedzieć, że wróci kłamstwo smoleńskie. To chyba było jednym z głównych celów koalicji Donalda Tuska, żeby prawda nie ujrzała światła dziennego - powiedział dziennikarzom zgromadzonym w Sejmie.

Dopytywany o ustalenia zawarte w ostatecznym raporcie podkomisji przyznał jednak, że nie zna ostatecznego raportu podkomisji Macierewicza, natomiast zna cząstkowe ustalenia. - I te cząstkowe ustalenia ponad wszelką wątpliwość obaliły, że wynikiem zderzenia z pancerną brzozą była śmierć naszej delegacji - powiedział parlamentarzysta.

Źródło: Radio ZET