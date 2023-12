Suski ostro o Tusku, porównał go do Hitlera. Nawet pracownik TVP nie dowierzał

Donald Tusk został nowym premierem w wyniku tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. Politycy PiS nie pogodzili się z oddaniem władzy. Marek Suski porównał nowego szefa rządu do Adolfa Hitlera, czym wprawił w konsternację nawet pracownika TVP.

PiS atakuje Donalda Tuska po wyborze na premiera

W poniedziałek Sejm odrzucił wniosek o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego i zdecydował w głosowaniu, że Donald Tusk będzie nowym premierem. Za powołaniem lidera KO na to stanowisko opowiedziało się 248 posłów, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu. We wtorek o godz. 10 premier Tusk rozpoczął wygłaszanie exposé w Sejmie. W środę rano nowy rząd zostanie zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Prawo i Sprawiedliwość zdało się nie pogodzić z oddaniem władzy. Jarosław Kaczyński na sam koniec poniedziałkowych obrad nazwał Donalda Tuska niemieckim agentem. Głos zabrał też m.in. poseł Marek Suski.

Marek Suski porównał Tuska do Hitlera

- Hitler też doszedł w wyniku demokratycznych wyborów do władzy - orzekł w TVP1. - Nie za mocne porównanie? - zapytał prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec. - Nie za mocne, bo jak zobaczymy na politykę realizowaną przez obecną koalicję, to można powiedzieć, że to walka o zniszczenie naszej kultury, naszych fundamentów. Budowanie narracji w interesie rozmycia patriotyzmu i przekazania władzy "tam", to polityka niedemokratyczna - ocenił poseł PiS.

Suski uznał, że w programie nowej koalicji nie ma żadnych konkretów. - Bardzo dużo hipokryzji, demagogii i ataków na PiS. Opowieści o tym, jak wspaniały jest nasz premier Donald Tusk, jak kocha Unię Europejską. Polskę trochę inaczej, bo Polska to nie jest normalność - zarzucał Suski nowemu premierowi.

Polityk zdiagnozował również, że "bez skrupułów łamane są prawa obywatelskie". - Czeka nas epoka powrotu postkomunizmu i to takiego bardziej zjadliwego, niż za pierwszych rządów Donalda Tuska. Bez skrupułów są łamane prawa w Sejmie. Przed nami epoka służenia interesom zagranicznym - mówił w programie "Kwadrans polityczny".

Źródło: Radio ZET/TVP