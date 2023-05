Suwerenna Polska, nie Solidarna. "Jeśli dopuścicie tych wariatów z opozycji do władzy..."

Polska suwerenna to Polska wolna od obcego dyktatu, nacisków i szantażu; to państwo, w którym najważniejszym i nadrzędnym źródłem prawa jest i będzie tylko polska Konstytucja - mówił Zbigniew Ziobro podczas środowej konwencji, na której ogłosił zmianę nazwy ugrupowania z Solidarna Polska na Suwenna Polska.

- Jesteśmy dumnym i wielkim narodem, ale pamiętajcie: są tacy, którzy chcą wam tę suwerenność odebrać, ukraść, a my na to nie pozwolimy! Jeśli dopuścicie tych wariatów z opozycji do władzy, oddadzą suwerenność szaleńcom z Brukseli – przekonywał wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik.

Suwerenna Polska, nie Solidarna

Jak mówił Ziobro, jego partia przyjmuje nazwę „Suwerenna Polska”, by podkreślić, to co jest dla jej członków najważniejsze i najdroższe, o co zawsze toczyli walkę. - To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas za nas, to walka o godne życie, o godziwą płacę za uczciwą pracę, o dobro polskich rodzin, interesy polskich rolników, bardzo doświadczonych w ostatnim czasie +solidarnością+ ze strony UE, która obróciła się plecami, kiedy powstały ogromne problemy wynikające z naszej gotowości do pomocy Ukrainie - mówił. Stwierdził, że Unia, zamiast pomagać, zostawiła polskich rolników samych.

- Nasza walka o suwerenność to walka o ochronę polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwo Polaków, sprawiedliwe sądy, polskie lasy i polski węgiel (...). W dzisiejszych realiach, czym zajmuje się UE, to też walka o to, co mammy jeść i jakimi samochodami wolno nam jeździć. Polska suwerenna to Polska wolna od obcego dyktatu, nacisków i szantażu z każdej strony i w każdej dziedzinie: politycznej i ekonomicznej, tradycji i kultury, prawa i wymiaru sprawiedliwości - kontynuował.

- Polska suwerenna to wolna Polska, w której Polacy decydują o sobie, którą urządzają zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami. - Dlatego musimy bronić naszej wolności i ją pielęgnować. Polska suwerenna to państwo, w którym najważniejszym i nadrzędnym źródłem prawa jest i będzie tylko polska Konstytucja - stwierdził Ziobro. W odpowiedzi uczestnicy konwencji skandowali: "Konstytucja".

- Nie wstydźmy się swoich wartości, naszej tradycji, ona jest niezwykle piękna. Odrzucamy lansowane przez Unię zepsucie i wynaturzenia, niszczenie rodziny i deprawację dzieci. Odrzucamy tę nową mowę, którą chcą narzucić - odrzucenie słowa mama i tata - zaznaczył Ziobro.

Suwerenna Polska w obronie chrześcijan

Suwerenna Polska przygotowała ustawę "w obronie chrześcijan", pod którą zebrała 400 tys. podpisów i złożyła w sejmie, jako projekt obywatelski. Ma być to nowelizacja kodeksu karnego, która ma zmienić przepisy dotyczące przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania. - Nie zgadzamy się na upokarzanie ludzi wierzących - skomentował ustawę szef ugrupowania.

- Dziś trwa atak na chrześcijan, na polskość, na rodzinę, na Jana Pawła II. Niszczone są kościoły, zakłócane są msze święte i profanowane symbole religijne. Dlatego potrzeba suwerennej Polski - dodał.

RadioZET.pl/PAP