Do ostatniego momentu politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy mieli nadzieję, że prezydent zdecyduje się na powierzenie misji utworzenia rządu w ramach tzw. procedury pierwszego kroku Donaldowi Tuskowi. Mimo braku matematycznych szans na sformowanie większości, szansę otrzymała Zjednoczona Prawica.

Andrzej Duda krytykowany w zagranicznych mediach

Poniedziałkowe ogłoszenie prezydenta odnośnie do powierzenia misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu nie było zaskakujące, niemniej spotkało się z dużą krytyką ze strony sił opozycyjnych. Politycy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy podkreślają, że razem zebrali 248 posłów, natomiast Zjednoczona Prawica, która ma ambicję utworzenia kolejnego rządu, jedynie 194, a więc o 37 za mało, by dysponować większością na sali sejmowej.

Krytyka tego posunięcia płynie również z zagranicy. O uruchomieniu tzw. pierwszego kroku pisały media m.in. w: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji czy Hiszpanii. „Duda daje w ten sposób czas ultrakonserwatywnej formacji, która rządzi Polską przez ostatnie osiem lat, ze szkodą dla opozycji, na czele z liberałem Donaldem Tuskiem, która ma absolutną większość w przyszłym polskim parlamencie” – stwierdziła korespondentka hiszpańskiego portalu lavanguardia.com.

W brytyjskim Financial Times stwierdzono, że decyzja Dudy może opóźnić przewidywany powrót Donalda Tuska do władzy, a nawet, że ewentualna porażka Morawieckiego i dalsze komplikacje przy ustalaniu składu rządu mogą doprowadzić do „kolejnych wyborów”. Z kolei Politico nazywa próbę utworzenia nowego rządu przez obecnego premiera „beznadziejną”.

Międzynarodowe media piszą o daniu szansy nacjonalistom

Agencja Reutera, zauważając, że opozycja zdobyła większość głosów, przekazała, że stojący na czele nacjonalistycznego gabinetu Mateusz Morawiecki będzie miał duży problem z uzyskaniem wotum zaufania. Reporterzy podkreślili, że niewyznaczenie Donalda Tuska przy pierwszym podejściu może być szkodliwe dla odblokowywania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

BBC, opisując orędzie Andrzeja Dudy, wypunktowało, że odkąd władzę w Polsce sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, nasz kraj pozostaje w konflikcie z Unią Europejską ze względu na naruszenie rządów prawa czy zaostrzenie prawa aborcyjnego. Francuskie Le Monde zachowuje neutralny ton, zaznaczając, że prezydent utrzymał tradycję parlamentarną związaną z powierzaniem misji utworzenia rządu członkowi partii, która w wyborach do Sejmu zdobyła najwięcej głosów.

Źródło: Radio ZET/Politico/BBC/Reuters/Le Monde/Financial Times/Lavanguardia