Świetny wynik KO. Ale tak naprawdę ten sondaż to katastrofa dla opozycji

Ten sondaż w teorii może ucieszyć Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska zyskała bowiem aż 5 punktów procentowych i w najnowszym badaniu - które na zlecenie OKO.Press i TOK FM zrealizował Ipsos - od PiS dzielą ją jedynie 2 pkt proc., a więc błąd pomiarowy. To wciąż może być efekt Marszu 4 czerwca oraz cyklicznie organizowanych od tego czasu wieców i demonstracji pod przewodnictwem lidera PO.

Świetny wynik KO, katastrofa dla reszty opozycji

Z sondażu wynika, że na partię Jarosława Kaczyńskiego i jej koalicjantów głosować chce 33 proc. ankietowanych (o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednim zestawieniu), na KO natomiast 31 proc. Gdzie w takim razie leży problem? W wynikach pozostałych ugrupowań opozycyjnych.

Lewica zanotowała bowiem 8 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc. Ale najgorzej wygląda sytuacja Trzeciej Drogi. Sojusz Polski 2050 z PSL cieszy się poparciem 7 proc. Z tym, że próg wyborczy dla koalicji wynosi 8 proc., więc gdyby w jesiennych wyborach parlamentarnych lista Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza osiągnęła taki pułap, to nie wprowadziłaby swoich posłów do Sejmu.

Wysoko stoją zaś notowania Konfederacji. Skrajnie prawicowej formacji przybyło zwolenników o 1 pkt proc. Głos na Sławomira Mentzena i spółkę zadeklarowało 12 proc. respondentów. W sondażu zawarto również poparcie dla AGROunii (2 proc.) oraz "innej partii" (1 proc.). 6 proc. badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Podział mandatów w Sejmie. PiS i Konfederacja mają większość

Jak w takim razie wyglądałby rozkład mandatów w Sejmie? Na pewno niekorzystnie dla tzw. opozycji demokratycznej. Wobec spadku Trzeciej Drogi pod próg, w podziale miejsc w izbie niższej uczestniczyłyby jedynie KO i Lewica, które razem zebrałyby 204 mandat (KO - 176, Lewica - 28).

PiS mogłoby liczyć na reprezentację 199 posłów, Konfederacja na 56, co oznaczałoby 255 mandatów dla przedstawicieli szeroko pojętej prawicy. Jeden mandat przypadłby wówczas tradycyjnie posłowi mniejszości niemieckiej. Czy jednak układ sił znacząco zmieniłby się, gdyby koalicja Polski 2050 i PSL jednak prześlizgnęła się przez granicę 8 proc? Niekoniecznie.

Sytuacja opozycji strategicznie by się nie zmieniła: PiS (191) i Konfederacja (51) dysponowałyby wtedy 242 mandatami, natomiast KO (160), Lewica (25) i Trzecia Droga (32) - 217 mandatami w Sejmie OKO.Press

Jak podkreślają dziennikarze OKO.Press, analizując powyższe wyniki, "jeśli nawet ostatecznie partia Donalda Tuska wyprzedziłaby Prawo i Sprawiedliwość w liczbie głosów, dziś byłoby to zwycięstwo pyrrusowe – KO byłaby po prostu najsilniejszą partią w opozycji".

RadioZET.pl/OKO.Press