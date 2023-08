Na horyzoncie masowy bojkot. "Sygnał alarmowy dla PiS"

Referendum ogólnokrajowe odbędzie się 15 października, równolegle z wyborami parlamentarnymi 2023. Opozycja konsekwentnie sprzeciwiała się temu pomysłowi. Lewica wezwała do bojkotu, nazywając referendum “ustawką" polityczno-legislacyjną PiS-u. Skrytykował je również były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, a także Amnesty International. “Nasz sprzeciw wynika z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego w takich warunkach i okolicznościach” - napisali przedstawiciele tej organizacji pozarządowej.

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że najwięcej ankietowanych, bo 51,8 proc., stwierdziło, że 15 października planuje wziąć udział zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i w referendum. “To oczywiście oznacza przekroczenie granicy 50 proc. i jednego głosu, wyznaczającej ważność wyników referendum. Margines jest jednak niewielki” - ocenia portal.

Referendum. Masowy bojkot? Są wyniki sondażu WP

40,6 proc. badanych zamierza zagłosować i zbojkotować referendum. Najmniejsza grupa ankietowanych składa się z osób, które chcą wziąć udział w referendum, ale zbojkotują wybory do Sejmu i Senatu. Taki plan ma 0,5 proc. badanych. Z kolei 1,4 proc. nie zamierza głosować ani w jednym, ani w drugim przypadku.

5,7 proc. badanych w sondażu dla Wirtualnej Polski nie wie lub trudno im powiedzieć, jak zachowa się w niedzielę 15 października. “Opozycja ma więc jeszcze kogo przekonywać. Jednak, aby doprowadzić do nieważności głosowania, argumenty musiałyby trafić także do tych, którzy w tym momencie zamierzają jednak wziąć udział w referendum - i to spośród własnych wyborców” - czytamy na WP.pl.

Portal podkreśla, że niemal co czwarty (24 proc.) ankietowany wyborca opozycji planuje udział w referendum obozu Jarosława Kaczyńskiego. W przypadku ankietowanych deklarujących poparcie dla Zjednoczonej Prawicy taki plan ma aż 99 proc. z nich.

Kiedy referendum jest wiążące?

Kiedy referendum ogólnokrajowe jest wiążące? Wynika to z Konstytucji. Art. 125 w punkcie 3. mówi, że referendum ogólnokrajowe jest wiążące, jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W innym przypadku ma jedynie charakter opiniodawczy. Frekwencja w przypadku referendum jest liczona na podstawie liczby ważnych kart do głosowania, które zostaną wyjęte z urn.

ZOBACZ TAKŻE: Sondaż IBRiS dla Radia ZET: Polacy nie wiedzą, o co PiS chce ich zapytać w referendum

PiS w referendum ogólnokrajowym chce zapytać Polaków o cztery kwestie. Oto pełna treść pytań referendalnych: