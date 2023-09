Syn Banasia podsumował PiS. "To jest najważniejsze dla aparatu pisowskiego"

Jakub Banaś w Radiu ZET, oceniając rządy PiS, zapewnił, że nie jest dogmatyczny. - Patrzę na to, co PiS zrobiło dobrze i jakie realne potrzeby społeczne zrealizowało, jakie emocje zagospodarowało. Te emocje były potężne. Przypominam, że za Platformy Obywatelskiej mieliśmy równy start, ale jak w piosence: samolotem do tego, żeby lecieć do Londynu na zmywak. To był start równy dla paru milionów ludzi, którzy musieli stąd uciec - mówił Jakub Banaś.

Według kandydata Konfederacji do Sejmu PiS właściwie odczytał wówczas emocje społeczne. - PiS to rzeczywiście zrozumiało, zobaczyło - stwierdził Banaś.

Jakub Banaś o PiS: szybko zaczęli się demoralizować

- Pan Michał Kołodziejczak [lider Agrounii, który w sierpniu ogłosił start z list KO – red.] tak mówił o Donaldzie Tusku w lipcu. Dzisiaj pewnie mówi inaczej o tym wyjeżdżaniu z Polski - wtrącił Andrzej Stankiewicz.

- Przypominam też, że jedną z rzeczy, którą udało się PiS-owi zrobić, była reforma aparatu i administracji skarbowej - wskazał Jakub Banaś.

- Chwali pan swojego ojca - zwrócił uwagę Stankiewicz. Przypomnijmy, że Jakub Banaś jest synem Mariana Banasia, szefa Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2017-19, byłego ministra finansów w rządzie PiS, a obecnie prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

- Oczywiście, że tak, dlatego, że zrobił kawał roboty. Problem jest taki, że te pieniądze zostały wydane w sposób nieefektywny. Teraz mamy do czynienia z marnotrawstwem. Proszę też zobaczyć, że PiS bardzo szybko się demoralizował. Bardzo szybko popadł we wszystkie pokusy, jakie ma każda partia rządząca. W tym momencie mamy etap schyłkowy. Dlatego jest ten festiwal obietnic, żeby za wszelką cenę utrzymać to, co jest najważniejsze dla aparatu pisowskiego. A co jest najważniejsze? Najważniejsze są spółki Skarbu Państwa i koryto. I o to chodzi - uważa Jakub Banaś.

