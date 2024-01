Syn Leppera komentuje sprawę Kamińskiego i Wąsika. "Chodzi już tylko o jedno"

Sprawa posłów Kamińskiego i Wąsika to obecnie najważniejszy medialnie temat w Polsce. Co więcej, nie sposób przewidzieć, jak to wszystko się zakończy. Wiadomo jednak, od czego się zaczęło. Sprawa ma swój początek w 2007 roku. Wówczas wybuchła bowiem tzw. afera gruntowa.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Syn Leppera zabiera głos

Główną postacią tzw. afery gruntowej był lider Samoobrony Andrzej Lepper. Polityk stał się ofiarą prowokacji przeprowadzonej przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i został oskarżony o przyjęcie łapówki. Teraz, gdy sprawa znów została wzięta na tapet, głos zabrał syn Leppera Tomasz.

- Na pewno mój tata został przez nich skrzywdzony. Przecież została rozwiązana koalicja, upadł rząd, były nowe wybory. Ci panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Zostali już raz skazani, ale pan prezydent ich ułaskawił. Teraz zostali ponownie skazani, ale jak widać, ten nasz wymiar sprawiedliwości jest jakiś słaby, bo dalej chodzą wolni - powiedział w rozmowie z "Faktem".

"Chodzi już tylko o przywrócenie dobrego imienia"

Tomasz Lepper dodał, że "jego ociec był bardzo uczciwy". - Nigdy od nikogo nic nie wziął, a wszyscy zamieszani w tę aferę powinni przeprosić - powiedział.

- Trudno jednak mówić o wybaczeniu, bo to nic nie da. Jeśli w wyniku tego zamieszania tata popełnił samobójstwo, to i tak to życia mu nie przywróci. Tu chodzi już tylko o przywrócenie dobrego imienia. Żeby nikt nie mówił, że Andrzej Lepper był zamieszany w aferę gruntową. Powinni go oczyścić i dać mu status pokrzywdzonego, a nie oskarżonego - mówił.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"