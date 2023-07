Posłanka PiS zaprzecza, że jej syn pobił byłą dziewczynę. Tylko "szarpnął za włosy i opluł"

Jak poinformowała Wirtualna Polska, do zdarzenia miało dojść 24 czerwca w Olsztynie. Z ustaleń tamtejszej Prokuratury Okręgowej, która prowadzi postępowanie w tej sprawie, wynika, że Michał A. spotkał się ze swoją byłą dziewczyną, a towarzyszyła mu wówczas także inna kobieta, Magdalena T. Oboje usłyszeli już zarzuty.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że miało dojść do pobicia Pauliny C. poprzez uderzanie jej pięściami po twarzy i w głowę, czym narażono ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia - mówił rzecznik prasowy olsztyńskiej prokuratury Daniel Brodowski, cytowany przez WP.

Syn posłanki PiS miał pobić b. partnerkę. Arent: tylko ją szarpnął i opluł

Michał A. to prywatnie syn Iwony Arent, olsztyńskiej posłanki PiS. Różne media zwróciły się do niej z prośbą o komentarz. Do redakcji WP przesłała oświadczenie, w którym napisała, że jej syn to "dorosły człowiek, prowadzi samodzielne życie i nie jest osobą publiczną".

"Nie jestem stroną postępowania, w związku z czym nie znam szczegółów sprawy. Znam ją jedynie z relacji syna, który mówił, że pobicia dokonała zupełnie inna osoba" - dodała, podkreślając, że liczy na "szybkie wyjaśnienie sprawy". Z kolei w rozmowie z "Super Expressem" parlamentarzystka, która w momencie rozmowy z dziennikarzami znała już przebieg sprawy z relacji syna, próbowała go bronić.

Ta dziewczyna ukradła mu telefon i pieniądze. Spotkał się z nią, żeby wszystko oddała. Była tam jeszcze jej koleżanka, również domagająca się zwrotu ukradzionych rzeczy. Syn przyznał się, że ze złości szarpnął ją za włosy i opluł i to wszystko. Nie pobił żadnej dziewczyny Iwona Arent w rozmowie z "Super Expressem"

Przekonywała, że Michał jest "30-letnim człowiekiem, pracującym, niekaranym. Osobą niepubliczną". - Żyje swoim niezależnym życiem. Chcę wierzyć w to, że sąd oceni to sprawiedliwie bez politycznych emocji, a nie tylko tak, żeby dokopać jego mamie, bo jest posłem - przyznała w rozmowie z "SE".

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/se.pl