"Sytuacja nas do tego zmusza". Tego może się spodziewać Morawiecki?

Andrzej Duda poinformował, że w pierwszej kolejności powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Prezydent argumentował to obyczajem parlamentarnym, zgodnie z którym to ugrupowanie, które osiągnęło najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych, powinno mieć szansę sformowania rządu.

Zadanie dla obecnego premiera wydaje się niewykonalne, ponieważ większość sejmową w rozpoczynającej się wkrótce kadencji będzie mieć dotychczasowa opozycja demokratyczna, czyli KO, Lewica i Trzecia Droga. Morawiecki ma na utworzenie swojego gabinetu 14 dni od początku posiedzenia Sejmu, czyli licznik będzie bił od 13 listopada.

Morawiecki tworzy rząd. Sawicki o konstruktywnym wotum nieufności

Jak długo w takim razie realnie może potrwać ta misja? Zdaniem Marka Sawickiego zakończy się ona bardzo szybko, może nawet w tym samym tygodniu, w którym ruszą obrady Sejmu. - Podejrzewam, że Morawiecki może jeszcze nie 13, ale 14, a najpóźniej 15 listopada poinformuje pana prezydenta i marszałka Sejmu, że nie jest w stanie tej misji wypełnić i że rezygnuje z tworzenia rządu i przekazuje tę misję marszałkowi Sejmu do drugiego kroku, kroku parlamentarnego - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Poseł PSL, wybrany przez prezydenta na marszałka-seniora nowej kadencji, przyznał, że jeśli Morawiecki zdecyduje się wygłosić expose, to choć "miło będzie tego wysłuchać", to potem szef rządu "musi się przekonać, jak bolesne będzie głosowanie". W programie "Tłit" wyjaśnił również swoją koncepcję konstruktywnego wotum nieufności wobec potencjalnego nowego rządu Morawieckiego. Podkreślił jednocześnie, że to jego autorska sugestia.

Sytuacja polityczna dzisiaj zmusza nas wszystkich, żebyśmy szybko skonstruowali rząd, uchwalili budżet i odblokowali środki unijne - Marek Sawicki

- To nie wotum nieufności wobec ustępującej Rady Ministrów, tylko wobec nowego rządu, który tworzy premier Morawiecki. Tu już dymisja została złożona, decyzja zapadła. Natomiast my mamy misję powierzoną panu Morawieckiemu 13 listopada na tworzenie nowego rządu i konstytucja nie opisuje w jakim stanie funkcjonowania nowego rządu większość parlamentarna po złożeniu stosownego wniosku do marszałka Sejmu może takie konstruktywne wotum nieufności przeprowadzić - podsumował polityk.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska