Szaleńcze groźby Miedwiediewa. Jest reakcja polskich władz

Dmitrij Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, w artykule (zamieszczonym na łamach rządowej "Rossijskoj Gaziety") na temat stosunków rosyjsko-polskich stwierdził, że Moskwa ma w Polsce "niebezpiecznego wroga".

"Będziemy ją (Polskę - red.) traktować właśnie jak wroga historycznego" – napisał Miedwiediew. "Jeśli nie ma nadziei na pojednanie z wrogiem, Rosja powinna prezentować w stosunku do niego tylko jedną, bardzo twardą postawę [...] Historia nie raz wydawała bezlitosny werdykt na aroganckich Polaków. Niezależnie od tego, jak ambitne byłyby rewanżystowskie plany odwetowe [Polaków], ich klęska może pociągnąć za sobą śmierć całej polskiej państwowości" – kontynuował.

Stanisław Żaryn reaguje na groźby Miedwiediewa. "Wymuszenie nowego resetu"

Słowa Miedwiediewa skomentował w piątek pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Stanisław Żaryn podkreślił, że rosyjscy przywódcy od wielu już lat stymulują nienawiść do Polski w ramach działań propagandowych. "Agresywny tekst Miedwiediewa to typowy dla Kremla seans nienawiści, przepełniony groźbami przeciwko Polsce i NATO" – powiedział w rozmowie z PAP.

Dodał, że artykuł Rosjanina "powtarza główne kłamstwa kolportowane przeciwko Polsce, jednocześnie dowodząc, że rosyjskie elity władzy traktują bardzo poważnie potencjał RP i widzą, że nasze działania w ostatnich latach znacząco ograniczały wpływy Rosji w Europie". "Warto zwrócić uwagę, że ten agresywny tekst ukazuje się w chwili, gdy Rosja wysyła do Niemiec propozycje wznowienia współpracy energetycznej i uruchomienia Nord Stream 2, a światu prezentuje się jako kraj gotowy na »negocjacje pokojowe« i zawieszenie broni w wojnie przeciwko Ukrainie" – zauważył.

Żaryn ocenił, że wspomniane sugestie i atak na Polskę "to nic innego jak próba ustawienia Europy, wymuszenie nowego resetu oraz powrotu do współpracy polityczno-gospodarczej z Rosją". "Ceną będzie śmierć kolejnych ofiar rosyjskiego imperializmu" – mówił.

Według Żaryna "brutalny atak Rosji na Polskę pokazuje, jak wiele zależy dziś od naszego kraju". "Tekst Miedwiediewa to próba wypchnięcia Polski z kręgów decyzyjnych w Europie, a także próba kształtowania przyszłego rządu RP, niezależnie od tego, kto go stworzy, by zaakceptował powrót Rosji do roli rozgrywającego w Europie. Polska obecnie blokuje taką możliwość, co budzi realną agresję na Kremlu" – podkreślił.

Źródło: Radio ZET/Reuters/PAP