Szarpanina przed Sejmem. Kaczyński: Banda przerażona Pegasusem

Jeszcze przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Sejmu przed budynkiem parlamentu rozegrały się niecodzienne, szokujące wręcz sceny. Grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, wśród których byli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, próbowała dostać się do budynku Sejmu.

Przepychanki przed Sejmem. W tłumie Wąsik i Kamiński

Na drodze polityków PiS stanęła Straż Marszałkowska. Początkowo Jarosław Kaczyński prosił o przejście dla "posłów Kamińskiego i Wąsika", na co funkcjonariusze odpowiedzieli, że zapraszają ich do biura przepustek, gdzie "dostaną odpowiednie uprawnienia i wejdą na teren Sejmu". Po krótkiej chwili doszło do szarpaniny, a ostatecznie zamknięcia drzwi do budynku Sejmu przez Straż Marszałkowską.

Maciej Wąsik w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że "jest to złamanie prawa i pozbawienie dużej grupy wyborców do reprezentacji w Sejmie". Stwierdził też, że trwają "rządy autorytarne". - Marszałek Szymon Hołownia boi się dwóch posłów, tak? Co to środki bezpieczeństwa, to miał być otwarty, przyjazny Sejm. Widzicie co się dzieje, to jest wielkie oszustwo - mówił.

Kaczyński: Banda przerażona Pegasusem

Przed Sejmem z dziennikarzami rozmawiał też lider PiS Jarosław Kaczyński. - Nie chcemy się przepychać. Chcemy, żeby władza przestrzegała prawa - powiedział. Stwierdził też, że ci, którzy uniemożliwiają Kamińskiemu i Wąsikowi wejście do parlamentu, to "banda przerażona Pegasusem".

- Nie wiem, czy Kamińskiego i Wąsika interesuje wejście na sejmową galerię. Jeśli Hołownia będzie gotowy, to będziemy rozmawiać - powiedział Kaczyński. Prezes PiS dodał, że "nie biorą pod uwagę scenariuszy siłowych. Chcemy, aby prawo było przestrzegane".

Źródło: Radio ZET/Twitter/PAP