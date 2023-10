Szczerba ujawnia: to będzie pierwsza decyzja nowego ministra sprawiedliwości

Donald Tusk w środę i w czwartek podczas wizyty w Brukseli rozmawiał m.in z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Jak przekazał, tematem rozmów było odblokowanie funduszy unijnych dla Polski z KPO. Lider PO i kandydat demokratycznej opozycji na premiera zapewnił, że po zmianie rządu pierwsze wypłaty z KPO będą możliwe w grudniu br.

Szczerba w Radiu ZET o KPO: wystarczy polityczna decyzja ministra

W niedzielę Michał Szczerba przypomniał na antenie Radia ZET, że mija 900 dni, kiedy premier Mateusz Morawiecki nie składa wniosku o środki z KPO. – 900 dni Polska nie korzysta ze środków na odbudowę gospodarki, rynku pracy, ochrony zdrowia, w tym zakup sprzętu do szpitali. Jesteśmy tego pozbawieni – wymieniał polityk KO. – W tym czasie, kiedy mieliśmy do dyspozycji pożyczki na dobrych warunkach, PiS szukało pieniędzy za Oceanem, w Korei – dodał.

– Tusk w Brukseli otrzymał zapewnienie, że już samo przyjęcie przez Sejm ustaw dotyczących praworządności i pierwsza decyzja nowego ministra sprawiedliwości, czyli wyrzucenie rzeczników dyscyplinarnych sądów: Schaba, Radzika i innych, odblokują KPO – mówił Szczerba.

– Tutaj niewymagana jest żadna zmiana legislacyjna, wystarczy polityczna decyzja ministra, która odblokuje kwestie dyscyplinarne w sądownictwie. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że mamy plan, jest 100 konkretów na 100 dni. Bardzo odpowiedzialne środowiska Lewicy, PSL-u i Polski 2050 mają swoje propozycje, stworzymy idealną umowę koalicyjną – zapowiedział.

– Mam wątpliwości, że oprócz jednej czy dwóch transz rzeczywiście te środki do Polski popłyną. Ale kibicuję, przekonamy się – powiedziała Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. – To nie będzie jakieś perpetuum mobile, które rozkręci naszą gospodarkę, ale to będzie z pewnością papierek lakmusowy sprawności nowego rządu i tego, na ile będzie sobie radzić w Brukseli – ocenił Przemysław Wipler z Konfederacji.