"Szczęść Boże i ratuj się kto może". "Popis" Grzegorza Brauna w Sejmie

Poniedziałkowe posiedzenie Sejmu można określić mianem politycznego spektaklu. Najważniejsze fakty to oczywiście brak wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego i mianowanie Donalda Tuska premierem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego.

Kolejny "popis" Brauna. "Wcielenie eurokołchozowe"

Spośród dziesiątek występów z Sejmowej mównicy wyróżniło się kilka, które z pewnością zostaną zapisane na kartach historii polskiego parlamentaryzmu, Do takich należy zaliczyć "popis" Grzegorza Brauna z Konfederacji, który wszedł na mównicę i zaczął słowami: - Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy wysoka izba przystępuje do leczenia dżumy cholerą.

- Odwołaliśmy wreszcie szczęśliwie Mateusza Jakuba Morawieckiego, ale dlaczego mielibyśmy powoływać człowieka, który wybrał go sobie nie tak dawno na doradcę - kontynuował Grzegorz Braun.

Braun zwrócił się do Tuska

Następnie polityk Konfederacji zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska. - Dlaczego mielibyśmy pana poprzeć, pana któryś jest panie premierze chorążym tej rewolucji światowej we wcieleniu eurokołchozowym pod zielonym, tęczowym, różowym, jakim tam jeszcze sztandarem - powiedział.

- Pan, jako reeksport z Brukseli całą tę brednię, te wiatraki do mielenia ptaków, którymi mamy napędzić, ogrzać i oświetlić nasz piękny kraj, tę tęczową rewolucję, która oczekuje od nas, żąda, wymaga, żebyśmy spokojnie przypatrywali się temu, jak nasze dzieci są gwałcone, dobrze jeśli tylko przez uszy, dezinformowane, deprawowane w systemie szkolnictwa, który pan jak słyszę, zamierza powierzyć osobom, które organizowały tutaj w ostatnich latach tłumne sabaty czarownic - kontynuował.

"Obojętne nam, do której wieszacie się klamki"

Zaznaczył, że "Konfederacja nie może poprzeć takiej kandydatury. Konfederacja nie może bowiem popierać kontynuacji hurtowej wyprzedaży polskiej suwerenności na rzecz eurokołchozu" - podkreślił. - Pan, jako wysłannik tej, z mojego punktu widzenia, strasznej idei i praktyki eurokołchozu jest najdalszy od moich marzeń o przywództwie suwerennej RP - podkreślił.

- Czy to jest moment, w którym zmiana na stanowisku premiera może odmienić ten bieg rzeczy, wyprzedaż suwerenności, wasalizację, w myśl której Polska nigdy nie wstaje z kolan, zaledwie zmienia klęczniki. Nam Konfederatom wszystko jedno, której wieszacie się klamki, czy w Berlinie, czy w Moskwie, czy w Waszyngtonie, czy w Jerozolimie. My chcielibyśmy by to tylko warszawskie klamki zapadały w polskich sprawach, ale może nigdy nie jest za późno, może pan premier i jego świeża ekipa jakimś cudem, bo cud, byłby tutaj potrzebny dokonają nowego otwarcia. My jednak, z ostrożności procesowej, posłowie klubu Konfederacji, nie będziemy leczyć dżumy cholerą - powiedział Braun.

Źródło: Radio ZET/PAP