Udało nam się odtworzyć przebieg wydarzeń, do jakich doszło w środę. Według informacji, do jakich dotarł dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, zanim premier Donald Tusk i ministrowie nowego rządu spotkali się na posiedzeniu Kolegium do spraw służb specjalnych, do siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyjechał były premier Mateusz Morawiecki. Tam miał odbyć rozmowę z szefem CBA pułkownikiem Andrzejem Stróżnym. Krótko po tym spotkaniu na posiedzeniu Kolegium zapadły decyzje o odwołaniu szefów pięciu służb, w tym szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Jak ustalił dziennikarz Radia ZET, po zakończeniu posiedzenia Kolegium nowy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się z Andrzejem Stróżnym i w trakcie tego spotkania szefowi CBA została przekazana informacja o jego odwołaniu.

Szef CBA nie zamierza odejść. Kulisy sporu z nowym ministrem

Z informacji, do jakich dotarł Mariusz Gierszewski wynika, że Stróżny po powrocie do CBA miał naradzić się ze swoimi prawnikami i dojść do wniosku, że według obecnych przepisów nie ma podstaw do przerwania jego kadencji jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szef tej służby jako jedyny spośród szefów służb ma określoną w ustawie długość sprawowanej funkcji. Szefa CBA powołuje się na czteroletnią kadencję, a kadencja Stróżnego kończy się w maju 2024 roku.

Według części naszych rozmówców doszło także do drugiego spotkania Stróżnego z Siemoniakiem, na którym to spotkaniu szef CBA przekazał ministrowi, że nie podpisze swojej dymisji i że podważa podstawy swojego odwołania. Następnie szef CBA po powrocie do swojego gabinetu miał zacząć podpisywać raporty o odejście ze służby funkcjonariuszy Biura, w tym części szefów delegatur i naczelników.

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym stanowi, że odwołanie szefa CBA następuje w przypadku „rezygnacji z zajmowanego stanowiska”, „niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące” albo w przypadku, kiedy nie spełnia on któregokolwiek z warunków określonych w artykule 7 wspomnianej ustawy.

"Mamy konkretne zastrzeżenia do nieskazitelnej postawy szefa CBA"

Artykuł ten mówi między innymi, że szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego „wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną”, a także nie był skazany „za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”. Ustawa precyzuje również, że „Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może być członkiem partii politycznej ani uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz”.

– Mamy konkretne zastrzeżenia do nieskazitelnej postawy szefa CBA. Podczas posiedzeń komisji śledczej do spraw zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy pojawiły się wątpliwości do jego prawdomówności. Komisja napisała w raporcie końcowym, że Andrzej Stróżny powiedział nieprawdę – mówi nam jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej zastrzegający sobie anonimowość.

Stróżny składał zeznania przed sejmową komisją śledczą badającą śmierć byłej minister budownictwa Barbary Blidy, która zmarła po postrzale w czasie przeszukania prowadzonego w jej domu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 25 kwietnia 2007 roku. Stróżny był wówczas zastępcą dyrektora departamentu w centrali ABW. Przed komisją śledczą zeznawał w 2009 roku.

"Woda ma młyn dla polityków PiS"

Polityk KO dodaje, że wyjaśnienia wymagają także informacje dotyczące wykorzystywania przez Stróżnego lokalu operacyjnego czy obecności jego syna w ośrodku CBA w Lucieniu.

– Jeżeli w odwołaniu szefa CBA przyjęto nieskuteczną argumentację, to ten może być nie lada kłopotem dla nowej władzy – zwraca uwagę były szef jednej ze służb specjalnych w rozmowie z dziennikarzem śledczym Radia ZET. – Nawet jeżeli nie będzie trwał na swoim stanowisku, opuści swój gabinet, to może kreować się na męczennika, zaskarżyć swoje odwołanie do sądu i nawet to wygrać. A to będzie woda ma młyn dla polityków PiS – dodaje.

Według naszych nieoficjalnych informacji minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zamierza doprowadzić sprawę do końca i usunąć Andrzeja Stróżnego z zajmowanego stanowiska.

Źródło: Radio ZET