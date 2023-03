Szef klubu PiS snuje teorie spiskowe. "Atak na Jana Pawła II był planowany"

TVN24 od 6 marca mierzy się z atakiem obozu rządzącego i prawicowych komentatorów. Tego dnia stacja wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3". Przedstawiono w nim dowody, które wskazują na celowe tuszowanie przypadków pedofilii wśród księży w archidiecezji krakowskiej, kiedy kierował nią kard. Karol Wojtyła.

Materiał wywołał gwałtowną reakcję polityków PiS. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki w poniedziałek odniósł się do sprawy. W rozmowie z dziennikarzami ocenił tezę, jakoby "Prawo i Sprawiedliwość zapisywało Jana Pawła II do PiS" jako niepoważną. - Myślę, że ten atak był planowany - ocenił.

Reportaż o Janie Pawle II. Szef klubu PiS snuje teorie spiskowe

- To jest atak oczywiście na świętego Jana Pawła II, ale to jest przede wszystkim atak na Kościół, na te wartości, które Polacy uznają za istotne - podkreślił wicemarszałek Sejmu. Dodał: - Ci, co się niespecjalnie czują Polakami, to właśnie podejmują takie akcje".

W reakcji na reportaż 9 marca Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę", której obiektem jest papież Jan Paweł II. Za uchwałą głosowało 271 posłów, 43 było przeciw, od głosu wstrzymało się 4 posłów. 142 posłów nie głosowało.

Ponadto MSZ zaprosiło na rozmowę ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego (grupa TVN ma amerykańskiego właściciela, obecnie należy do Warner Bros. Discovery). Urzędnicy resortu dyplomacji mieli mu przekazać obawy władz Polski o "dzielenie społeczeństwa" i "działania wojny hybrydowej", które ma wspomagać rzekomo TVN24.

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski