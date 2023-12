Szef KRRiT ostrzega nowe władze TVP. W nocy pojawił się komunikat. "Wydałem polecenia"

Rozpoczęły się zmiany w TVP i mediach publicznych. W czwartek 21 grudnia widzowie mogli obejrzeć zupełnie nowe wydanie "Wiadomości" w TVP1 - z inną nazwą i treścią pozbawioną politycznej stronniczości i sympatii. Program prowadził dziennikarz Marek Czyż.

Zmiany w TVP wywołują jednak potężny opór w PiS oraz wśród dawnych pracowników stacji. W nocy z wtorku na środę politycy partii Jarosława Kaczyńskiego rozpoczęli okupację budynku telewizji przy ul. Woronicza. W ciągu dnia w gmachu pojawił się nowy przewodniczący rady nadzorczej TVP Piotr Zemła. Na korytarzach telewizji doszło do szarpaniny. Musiała interweniować policja.

Szef KRRiT Maciej Świrski ostrzega nowe władze TVP

Mimo iż zmiany postępują nowa ekipa nie ma łatwych warunków do pracy. Jak relacjonują media, w budynku TVP nadal przebywają dotychczasowi pracownicy z poprzedniego zespołu, którzy uniemożliwiają swobodną pracę nowym dziennikarzom. Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że dotychczasowe twarze TVP, m.in. Samuel Pereira i Michał Adamczyk otrzymali już wypowiedzenia, ale "wciąż próbują utrudniać pracę dziennikarzom i zbierają raporty od swoich ludzi, którzy widzą, co dzieje się w telewizji".

W obronie PiS i dotychczasowego ładu w TVP wypowiedziała się już także Rada Mediów Narodowych oraz KRRiT. "Podjęte przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwały o odwołaniu dotychczasowych oraz o powołaniu nowych zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej »są nieistniejące i w związku z tym nie mogą funkcjonować w obrocie prawnym«" – napisano w stanowisku przekazanym PAP w czwartek przez Radę.

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski przekazał w nocnym komunikacie, że "wydał polecenie odpowiednim departamentom Biura KRRiT do wnikliwego monitoringu programów TVP w celu wychwycenia wszelkich odstępstw programowych od zatwierdzonych Kart Powinności nadawcy".

Zmiany w TVP. PiS, RMN i KRRiT protestują

"Karty Powinności są podstawowym dokumentem zobowiązującym nadawcę publicznego do emitowania zadeklarowanych w nich treści. TVP - przejęta bezprawnie przez osoby w tym momencie zarządzające majątkiem publicznym bez upoważnienia, bez względu na to kto jest osobą faktycznie zarządzającą - ma obowiązek stosować się do poleceń KRRiT oraz stosować się do zatwierdzonej przez KRRiT Karty Powinności. Nie wywiązywanie się z tego obowiązku niesie konkretne konsekwencje" - napisał Świrski.

We wcześniejszym komunikacie Maciej Świrski poinformował, że "wysłał do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o odmowę dokonania wpisu do KRS osób bezprawnie powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do władz spółek Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA i Polska Agencja Prasowa".

Przedstawiciele polskiego rządu przekonują, że zmiany w TVP były konieczne i pilne, ale jest to stan przejściowy, bo niebawem ruszą pracę nad zupełnie nową ustawą, która odpolityczni na trwałe media publiczne. - Przystępujemy do prac nad nowym ładem w mediach publicznych, premier Donald Tusk rozpoczął już rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Te prace powinny mieć bardzo szeroki charakter i uwzględniać opinie wszystkich zainteresowanych stron - mówił w czwartek szef KPRM Jan Grabiec.

Źródło: Radio ZET