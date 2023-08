Szokujące fakty o Kaczyńskim. "Potwierdzają je byli ministrowie PiS"

Gościem Radosława Grucy w podcaście "Podejrzani Politycy Extra" był Tomasz Piątek, dziennikarz śledczy i autor książek "Wielkie łowy Kaczyńskiego" i "Kaczyński i jego pajęczyna".

Piątek, autor jednego z największych bestsellerów literatury faktu pt. "Macierewicz i jego tajemnice", dał się namówić na rozmowę o tym, jakie kroki powinna podjąć opozycja wobec ujawnionych prorosyjskich działań Zjednoczonej Prawicy. Tomasz Piątek przedstawił listę polityków, którzy powinni być sprawdzeni szczególnie wnikliwie, choć sam zastrzega, że nie przed obecną komisją powołaną na podstawie tzw. ustawy Lex Tusk.

Szokujące fakty o Kaczyńskim

Tę ostatnią wprost nazywa nielegalną, ale nie kryje nadziei, że zwycięstwo opozycji umożliwi powołanie komisji śledczej skoncentrowanej na Rosji i korzyściach, jakie przyniosły Władimirowi Putinowi rządy partii Jarosława Kaczyńskiego. Czy zdanie Piątka można lekceważyć?

Zdaniem dwóch generałów stojących w poprzednich latach na czele Służb Kontrwywiadu Wojskowego, dziś polska służba mająca zwalczać i wykrywać obce agentury praktycznie nie istnieje. Większość newralgicznych wątków sprawdza dwóch dziennikarzy: Tomasz Piątek oraz Grzegorz Rzeczkowski – mówili ostatnio gen. Piotr Pytel oraz gen. Janusz Nosek. To nie wszystko.

Autor przekonuje, że ustalenia książki potwierdzili ostatnio sami ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego. Chodzi o Jacka Żalka z Republikanów, odwołanego po ujawnieniu nieprawidłowości przy rozdaniu grantów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Drugim ważnym politykiem, formalnie niezrzeszonym, był prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, frontalnie krytykujący rząd za politykę prowadzoną wobec Ukrainy.

Piątek stawia pytania o to, jak to możliwe, że Jarosław Kaczyński ma wokół siebie tak wielu polityków, którzy albo mają udowodnione związki z Rosją, albo wręcz swoimi decyzjami wspierali państwo Putina. Przykładami są m.in. minister Krzysztof Tchórzewski, za którego kadencji wzrastał import węgla do Polski, Antoni Macierewicz, który z jednej strony przepłacał drogie zakupy u Amerykanów, ale z drugiej zarówno w retoryce, jak i działaniu przeciw Unii Europejskiej. wielokrotnie mógł sprawić, że na Kremlu strzelały korki od szampana.

RadioZET.pl