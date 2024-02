Szokujące sceny przed Sejmem. Sieć zalała fala komentarzy

Politycy Prawa i Sprawiedliwości próbowali w środę szturmem wejść do Sejmu i wprowadzić do niego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy po prawomocnym wyroku sądu stracili mandaty. Na drodze kordonu, na którego czele szedł Jarosław Kaczyński, stanęła Straż Marszałkowska. Doszło do przepychanek, a ostatecznie do zamknięcia drzwi do budynku Sejmu.

Sceny, które mogliśmy oglądać przed środowym posiedzeniem Sejmu były szokujące - nic więc dziwnego, że media społecznościowe zalała fala komentarzy. Na temat szturmu na Sejm wypowiadają się najważniejsi politycy, zarówno z prawej, jak i lewej strony sceny politycznej.

Próba szturmu na Sejm. "Resocjalizacja nie zawsze działa skutecznie"

"Ułaskawieni przestępcy udowadniają, że nie zawsze skutecznie działa resocjalizacja" - napisał na Twitterze Dariusz Joński z KO. Kamila Gasiuk-Pihowicz stwierdziła z kolei, że "prezes i posłowie PiS kompromitują przede wszystkim siebie. Siłowo wprowadzają do Sejmu przestępców. Nie ulegniemy tym Hunom. Kamiński i Wąsik swoje mandaty utracili bezpowrotnie".

Krzysztof Brejza zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać Mariusza Kamińskiego próbującego dostać się do Sejmu. "Uśmiech wymalowany na zaczerwienionej twarzy, radość z łamania prawa i wdzierania się do Sejmu" - napisał.

"Sytuacja rodem z Białorusi"

Zupełnie inną narrację prowadzą w przestrzeni publicznej politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. "Sytuacja w Sejmie rodem z Białorusi. Straż Marszałkowska nie wpuszcza posłów do Sejmu. Czego boi się marszałek Hołownia?" - napisała Joanna Borowiak.

Dariusz Matecki zamieścił w sieci wideo, na którym widać jak funkcjonariusze powstrzymują polityków przed dostaniem się do Sejmu. "Z bronią palną na posłów RP. Tak działa uśmiechnięta Polska Szymona Hołowni" - napisał w mediach społecznościowych.

