Szokujące słowa Kaczyńskiego. "Sejm w tej chwili po prostu nie istnieje"

Jarosław Kaczyński poruszył dziennikarzy zaskakującym wyznaniem. - W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje. Jeżeli Sejm twierdzi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, to wybory nie zostały potwierdzone, czyli Sejmu nie ma, a pan Hołownia nie jest marszałkiem Sejmu - powiedział prezes PiS dziennikarzom.

Jarosław Kaczyński: Sejmu nie ma, jest kryzys konstytucyjny

Kaczyński dodał, że "mamy w tej chwili zupełny kryzys konstytucyjny". - Nie mamy w gruncie rzeczy władzy, która przestrzega konstytucji, czy choćby chce przestrzegać konstytucji. No, to powinno być załatwione przez pana prezydenta, ale to są jego decyzje - ocenił prezes PiS.

Istotnie, zgodnie z przepisami, o ważności wyborów do Sejmu i Senatu rozstrzyga cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, na podstawie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów i opinii trójkowych składów co do poszczególnych protestów. 11 stycznia Izba ta stwierdziła, że wybory do Sejmu i Senatu z 15 października 2023 r. są ważne. Warto jednak przypomnieć, że istnieje domniemanie ważności wyborów.

Spór o izby Sądu Najwyższego

Należy dodać, że Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN zajmowała się odwołaniami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wasika ws. wygaszenia ich mandatów poselskich. 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał ich na dwa lata pozbawienia wolności za to, że jako szefowie CBA przekroczyli uprawnienia w związku z tzw. aferą gruntową.

Marszałek Sejmu wydał więc postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów poselskich. Gdy oni złożyli odwołania, Szymon Hołownia skierował je do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika sędzia z Izby Pracy wydał postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie marszałka. Dzień później izba ta uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Obaj, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także do Izby Kontroli.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 10 stycznia rozpoznała i nie uwzględniła odwołania Kamińskiego. Następnie w Monitorze Polskim zostało ogłoszone postanowienie marszałka z 21 grudnia o wygaśnięciu mandatu poselskiego byłego szefa MSWiA.

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska zarzuciła prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sędziemu Prusinowskiemu lekceważenie jej zarządzenia z 4 stycznia, które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy, stwierdzając właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej do zbadania odwołania Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka Sejmu o wygaśnięciu jego mandatu poselskiego.

Źródło: Radio ZET/Twitter