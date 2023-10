Szokujące słowa Mateusza Morawieckiego. Premier przeprosił Polaków

Mateusz Morawiecki w środę przebywał w województwie mazowieckim i podlaskim; wieczorem spotkał się z mieszkańcami w Łomży.

Mateusz Morawiecki przeprosił Polaków

- My (PiS -red.) nie jesteśmy idealni, popełnialiśmy błędy, potykaliśmy się nie raz i ja sam popełniałem błędy. I za te błędy chciałbym przeprosić wszystkich Polaków. I rolników, bo wobec rolników też popełnialiśmy błędy - mówił Morawiecki. Stawiał po jednej stronie Polskę PiS, a po drugiej - jak powiedział - Polskę Donalda Tuska - "biedy i ubóstwa", podporządkowaną Brukseli.

Premier podkreślił, że mimo tych błędów, gdyby każdy Polak na chwilę wyłączył telewizor czy komputer, to sam zobaczy jak się Polska zmieniła w ostatnim czasie. - I sam dojdzie do wniosku, na kogo warto oddać głos, nawet jeżeli ten ktoś popełnia jakiś błąd w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach - mówił Morawiecki. Dodał, że tylko "ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów".

Premier mówi o sukcesach rządu

Zwracając się do zebranych poprosił, aby każdy spisał błędy po jednej stronie, a po drugiej - to, co udało się zmienić w ostatnim czasie w ich gminie. Wymienił, że to m.in. nowe przedsiębiorstwa, nowa inwestycja, droga, miejsca pracy, czy też nowy żłobek, przedszkole, remiza strażacka. - Spiszcie to wszystko i porównajcie, i wtedy wybierzcie - mówił prenier.

- Ten dobry wybór jest dzisiaj zagrożony - ocenił Morawiecki. Jego zdaniem, te wybory "nie są równe, nie są fair i nie są sprawiedliwe", ponieważ - jak mówił - "nasi przeciwnicy użyli wczoraj debatę w Parlamencie Europejskim, użyli instytucji europejskich, żeby zwiększyć swoje szanse wyborcze".

- My mamy tylko was, mamy naród Polski i mam nadzieję, że naród się obudzi i podejmie decyzje i wygramy mimo tego, że te wybory są nieuczciwe, że oni - Platforma (Obywatelska) z Niemcami ręka w rękę blokują nam Krajowy Program Odbudowy - mówił Morawiecki. Powiedział, że rząd w tej sytuacji "tak i tak ściągnął pieniądze i realizuje projekty z KPO z własnych środków, bez zależności od Unii Europejskiej". "Tak powinien postępować patriotyczny rząd" - zaznaczył.

"Wielka zmiana, którą wprowadziliśmy"

Morawiecki przedstawił też program dla mniejszych miejscowości, które, jak ziemia łomżyńska, straciły "część swoich funkcji społeczno-gospodarczych po tej złej reformie administracyjnej sprzed 25 lat".

- Ten wielki program, ta wielka zmiana, którą wprowadzimy, jeśli tak wyborcy zdecydują, to preferencje dla wszystkich inwestorów, specjalne ulgi, przywileje i wielkie inwestycje w infrastrukturę, w uzbrojenie terenów, w drogi, właśnie wokół takich miast jak Łomża i trochę mniejszych jak Mońki, Grajewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie - powiedział Morawiecki. Mówił, że chodzi o to, żeby inwestorzy zagraniczni i polscy inwestowali nie w dużych miastach jak w Warszawie czy Krakowie, ale właśnie na takiej ziemi jak łomżyńska.

PAP/Sylwia Wieczeryńska, Karol Kostrzewa