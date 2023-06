Szokujące słowa posłanki PiS. Była pytana o aborcję i śmierć kobiet na porodówkach

Manifestacje pod hasłem "Ani jednej więcej" odbyły się w środę w kilkudziesięciu miastach. Była to reakcja na śmierć kolejnej ciężarnej kobiety na porodówce. Uczestnicy protestu sprzeciwiali się nie tylko prawu antyaborcyjnemu, ale także postępowaniu lekarzy, którzy nie wykonują zabiegu przerywania ciąży, nawet jeśli spełnione są przesłanki zawarte w obowiązujących przepisach.

Dziennikarz Wirtualnej Polski pytał w Sejmie polityków PiS, czy Jarosław Kaczyński poruszył temat prawa aborcyjnego i śmierci kobiet szpitalach na spotkaniu klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Myśmy nie zmieniali prawa aborcyjnego - odparła Ewa Szymańska z PiS. - Ale ta kwestia też była poruszona? - dopytał dziennikarz. - Jak pan wie, to po co pan mnie pyta - odpowiedziała Szymańska i zaczęła się śmiać.

Ewa Szymańska z PiS o śmierci Doroty z Nowego Targu

- Prawo się nie zmieniło, a błędy w sztuce lekarskiej zdarzają się. Ja nie wiem, co było w tym ostatnim przypadku, gdzie zmarła pani Dorota. Takie rzeczy się zdarzają, być może był to błąd lekarski. Być może zła diagnoza - zastanawiała się posłanka PiS.

Zapytana o protesty, odpowiedziała: - Ktoś powiedziałabym też bardzo ich nakłania do tych protestów, nawet z mównicy Sejmowej (…). Nie odważyłabym się mówić, że to przez prawo, to jest taka propaganda przedwyborcza. A kobiety idą protestować? Idą ludzie w różnych sprawach protestują. Czasami w takich sprawach, że mnie by się nie chciało w takich sprawach protestować - mówiła Szymańska.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że to sprawa dotycząca bezpieczeństwa życia kobiet. - Pan tak mówi, jakby tych kobiet umierało codziennie dziesiątki, setki tysięcy. Niech się pan zajmie tym, co na Ukrainie. Tam ludzie giną - stwierdziła.

Obarczyła też winą mężczyzn. - Co to znaczy “problem kobiet”? A gdzie są faceci? Dlaczego nie protestują. Kobiety z powietrza nie zachodzą w ciążę. Człowiek to jest kobieta i mężczyzna, nie zgadzam się z takim podejściem do człowieka. Ja nie chcę być szczególnie traktowana, chociaż jestem kobietą (…). Jak idą na protesty, czemu nie wezmą swoich mężczyzn? - pytała.

- Mężczyźni też protestują - odpowiedział dziennikarz.

- Tak? To przeważnie posłowie - odparła Szymańska.

33-letnia Dorota z Bochni, która była w piątym miesiącu ciąży, zmarła 24 maja z powodu wstrząsu septycznego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Mecenas Jolanta Budzowska, która reprezentuje rodzinę zmarłej Doroty, powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską, że lekarze dopuścili się "rażącego zaniedbania".

RadioZET.pl