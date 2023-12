Szokujące słowa Suskiego. Takim nawiązaniem do Tuska zakończył wywiad

Marek Suski w środę starł się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, nazywając go "dyktatorem", "funkcjonariuszem PRL" i porównując go do Wojciecha Jaruzelskiego. Tym razem zdecydował się na nawiązanie do Donalda Tuska.

Suski pożegnał się ze słuchaczami słowami o pogodzie "pod zdechłym Tuskiem"

Internauci uznali, że Marek Suski przekroczył kolejną granicę. Kontrowersyjne słowa padły w audycji "Sedno sprawy" na antenie Radia Plus. Poseł PiS postanowił pożegnać się w dość... niecodzienny sposób.

- Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marek Suski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem - zakończył spotkanie prowadzący Jacek Prusinowski.

- Mimo pogody pod zdechłym Tuskiem życzę państwu miłego dnia - odpowiedział promiennie Marek Suski. Prowadzący postanowił zareagować. - Oj, po co tak brzydko, panie pośle? - zwrócił się do swojego gościa.

Fragment rozmowy z parlamentarzystą opublikował na Twitterze/X senator Krzysztof Kwiatkowski. "Te słowa mogą wywoływać najgorsze możliwe skojarzenia. Dzisiejsza wypowiedź Marka Suskiego z Radia Plus: pogoda pod ZDECHŁYM TUSKIEM - nigdy nie powinny paść. Zbyt świeżo mamy w pamięci tragedię z Gdańska lub Szczecina" - napisał polityk.

"To jest podstawa do ukarania posła Suskiego karą regulaminową", "Może pora najwyższa na pozwy o zniesławienie?", "Nie można niczego mu darować. On tylko udaje idiotę, aby machnąć ręką na jego gadanie. Konsekwencje muszą być, bo to źle się kończy" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod wpisem Kwiatkowskiego.

Suski wcześniej porównał Tuska do Hitlera

To nie pierwszy raz, kiedy Marek Suski w niestosowny sposób nawiązuje do nowego premiera. 12 grudnia w programie "Kwadrans polityczny" porównał Donalda Tuska do Adolfa Hitlera.

- Hitler też doszedł w wyniku demokratycznych wyborów do władzy - orzekł w TVP 1. - Nie za mocne porównanie? - zapytał prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec. - Nie za mocne, bo jak zobaczymy na politykę realizowaną przez obecną koalicję, to można powiedzieć, że to walka o zniszczenie naszej kultury, naszych fundamentów. Budowanie narracji w interesie rozmycia patriotyzmu i przekazania władzy "tam", to polityka niedemokratyczna - ocenił poseł PiS.

Źródło: Radio ZET/Radio Plus/Twitter