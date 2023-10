Sztabowcy KO ocenili występ Tuska w debacie. "Nie ma co udawać"

Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni kampanii była debata w rządowej telewizji w poniedziałek wieczorem. Stawili się na niej praktycznie wszyscy liderzy startujących komitetów - zabrakło za to Jarosława Kaczyńskiego, z którym chciał się bezpośrednio zetrzeć Donald Tusk.

Lider PO zbudował wielkie oczekiwania przed swoim występem w Telewizji Polskiej, która od lat szczuje na Donalda Tuska i razem z PiS buduje kampanię nienawiści wokół byłego premiera. Co o występie Tuska sądzą politycy z KO? - Nokautu nie było, nie ma co udawać - mówi jeden z rozmówców Wirtualnej Polski.

Debata w TVP. Sztab KO ocenił występ Tuska

Informatorzy portalu w sztabie KO zgodnie podkreślili, że telewizja rządowa stworzyła bardzo nierówne warunki dyskusji. Pytania odczytywane przez Michała Rachonia i Annę Bogusiewicz-Grochowską były długie i często wprost podkreślały rzekomo błędną politykę PO z czasów rządów w koalicji z PSL w latach 2007-2015.

- Donald wycisnął maksa. Poszedł i powiedział widzom skrywane przez rządową propagandę fakty. Taki był plan i to się udało. A debata? Mam wrażenie, że została przygotowana głównie dla prowadzących - mówił WP jeden ze sztabowców Tuska.

Inny rozmówca dodał: - To była dla nas ofensywa prawdy. A dla Morawieckiego walka o życie, bo wszyscy atakowali rząd. Cała opozycja wypadła ok. Przygotowali się. I nam to pasuje.

Jednak już na początku debaty Tusk zaliczył wpadkę techniczną. Po pierwszym o politykę migracyjną Tusk przerwał swoją wypowiedź na 10 sekund przed końcem czasu, bo nie wiedział, czy jeszcze na chwilę na dokończenie wypowiedzi. - Donald lubi luz, normalną rozmowę, a w tej debacie tego nie było - doda rozmówca z KO.

Według WP wewnątrz koalicji Tuska nie brakowało głosów rozczarowania. - Nokautu nie było, nie ma co udawać - mówił jeden ze sztabowców. Inny dodał: - Było średnio, mogło być lepiej. Ale to dotyczy wszystkich.

Również sztabowcy KO potwierdzają, że najlepiej w debacie wypadli przedstawiciele mniejszych komietów - Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy i Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi. - To dla nas dobra wiadomość. Opozycja trzyma się mocno - mówił rozmówca wewnątrz KO.