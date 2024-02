Szturm na Sejm "nie był planowany". "Winna psychologia tłumu"

W piątek Bogdan Rymanowski w programie "Gość Radia ZET" rozmawiał z byłym ministrem rolnictwa, posłem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Telusem. Już na początku programu polityk został zapytany o najbardziej kontrowersyjne wydarzenie ostatnich dni, czyli "szturm na Sejm". Telus stwierdził, że zamysłem jego ugrupowania nie było siłowe wejście do Izby, a za całe zajście odpowiada "psychologia tłumu"

Szturm na Sejm. Telus: Psychologia tłumu

Zapytany o to, czy "mają moralnego kaca po tym, co się stało w środę", Telus odpowiedział: Tak, ja osobiście tak. To była psychologia tłumu. Ja stojąc tam, przed tymi strażnikami czułem wstyd. Oni z jednej strony, my z drugiej. Redaktorzy naciskający. Tam zabrakło kilku strażników, którzy odsunęliby od nas dziennikarzy i nie byłoby żadnego problemu.

- Winna jest psychologia tłumu z każdej strony. Redaktorzy chcieli być jak najbliżej i robić zdjęcia. Niejeden uderzył kamerą posła czy nawet strażnika. To nie powinno się zdarzyć i to nie było zamysłem. Nie chcieliśmy wprowadzać Kamińskiego i Wąsika siłą - mówił.

"Mam żal do wszystkich, do siebie też"

Wyjaśnił, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli pod Sejmem, "żeby podejść i żeby były dowody w sprawie". - Dowody, że chcieli wejść i że marszałek Hołownia ich nie wpuścił. Ten marszałek, który mówi uśmiechnięty Sejm otwarty dla obywateli, był zamknięty symbolicznie, był zamknięty dla posłów, nawet i dla mnie - powiedział.

- Powiedziałem, to nie powinno się zdarzyć. Zdarzyło się, psychologia tłumu, ludzie. Mam żal do wszystkich, którzy tam byli, do siebie też. Wstrzymywaliśmy jak mogliśmy to wszystko, ale z drugiej strony był tłum, który naciskał - dodał Robert Telus.

Źródło: Radio ZET