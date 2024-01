Szydło: "Aresztowanie" całego Sejmu. "Rozpędzili się, zlikwidują demokrację"

Sprawą posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika żyje cała Polska. Politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością zostali prawomocnie skazany w związku z tzw. aferą gruntową. Obaj mają trafić do więzienia na dwa lata. Niewykluczone, że zostaną doprowadzeni do aresztu jeszcze we wtorek 9 stycznia. P.O. rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji kom. Marta Gierlicka przekazała, że wpłynęły już dokumenty z sądu nakazujące policji doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika do aresztu.

Beata Szydło komentuje sprawę Kamińskiego i Wąsika. "Zlikwidują Sejm i demokrację"

Sytuacja jest szeroko komentowana i wywołała spór na linii rząd- Andrzej Duda. Prezydent upiera się bowiem, że ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika, na które zdecydował się w 2015 roku, wciąż jest w mocy. Co więcej, w mediach pojawiły się informacje o możliwym odwołaniu posiedzeń Sejmu w środę i czwartek, właśnie w związku z niepewnością co do sytuacji Kamińskiego i Wąsika.

Do obu tych spraw odniosła się w mediach społecznościowych była premier Beata Szydło. "Chcieli aresztować posłów Kamińskiego i Wąsika, a może się skończyć na «aresztowaniu» całego Sejmu - napisała na Twitterze.

"Według doniesień mediów prezydium Sejmu ma dziś odwołać posiedzenia zaplanowane na ten tydzień. A miały być aż dwa osobne posiedzenia Sejmu. Informatorzy dziennikarzy otwarcie stwierdzają, że chodzi o strach przed bałaganem wywołanym przez decyzję rotacyjnego marszałka Hołowni. Tylko co dalej? Koalicja 13 grudnia tak rozpędziła się w likwidacji i niszczeniu, że za chwilę zlikwiduje Sejm i demokrację" - dodała była premier.

Posiedzenia Sejmu przełożone na 16, 17 i 18 stycznia

Po godzinie 12 odbyła się konferencja marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który potwierdził medialne doniesienia. - Przed chwilą odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu, które jednogłośnie zdecydowało o tym, że zaplanowane na ten tydzień posiedzenia Sejmu, zostaną przeniesione na kolejny tydzień - powiedział Hołownia.

W czwartek będzie to posiedzenie jednodniowe, na którym mam nadzieję, ten budżet uchwalimy i do Senatu wyślemy - zapowiedział marszałek Sejmu.

Beata Szydło skomentowała konferencję prasową Szymona Hołowni. "Rotacyjny marszałek Hołownia ogłosił odwołanie posiedzeń Sejmu w tym tygodniu i śmie tłumaczyć to dbaniem o „spokój społeczny”. I skarży się przy tym na chaos. Hołownia jest człowiekiem, który w dużym, jeśli nie największym, stopniu ten chaos wywołał. Pomaga podpalać Polskę, a równocześnie krzyczy, że jest pożar." - napisała.

Internauci nie mają litości. "Poczekaj na swoją kolej"

Beata Szydło, jako jedna z pierwszoplanowych postaci związanych z ekipą Jarosława Kaczyńskiego, jest śledzona w sieci przez tysiące internautów. Sądząc jednak po komentarzach, które pojawiają się pod jej wpisami, ci nie są jednak zbyt przychylni jej osobie.

Nie inaczej jest i tym razem. Pod postem pojawiły się setki komentarzy, w których użytkownicy Twittera krytykują Beatę Szydło. "Poczekaj Beata na swoją kolej", "zniszczyliście system prawny i takie są skutki. Bronicie przestępców i grozicie blokadą parlamentu. Polska nie jest wasza. Jest wspólna", "karma wraca", "zawsze można przenieść obrady do Sali Kolumnowej i nie wpuścić tam opozycji. Brzmi znajomo?" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod postem.

Źródło: Radio ZET/Twitter