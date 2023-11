Szydło grzmi ws. przyszłego rządu. "Szykuje nam katastrofę"

Beata Szydło, była premierka i europosłanka PiS, oceniła, że Donald Tusk ma problemy ze stworzeniem stabilnej koalicji, nie może się dogadać z partnerami odnośnie do programu i chce to przykryć zapowiedziami ws. utworzenia komisji śledczych oraz postawienia m.in. prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Tusk szykuje komisje śledcze. Szydło komentuje

W środę wieczorem biuro prasowe Koalicji Obywatelskiej poinformowało, że klub skierował do Sejmu projekty uchwał dotyczących powołania komisji śledczych ws. afery wizowej, Pegasusa i tzw. wyborów kopertowych. Donald Tusk powiedział, że KO, Trzecia Droga i Lewica dysponują wystarczającą większością głosów w Sejmie, aby postawić przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego.

Beata Szydło stwierdziła na antenie Polskiego Radia, że jeśli ta zapowiedź zostanie wykonana, to "Tusk szykuje nam katastrofę ekonomiczną". - Pozycja prezesa NBP jest obserwowana przez rynki finansowe i stabilność polskich finansów zależy również od tego, jakie komunikaty płyną - oceniła.

Była premierka jest przekonana, że jej oponent ma problemy ze stworzeniem stabilnej koalicji. - Z dogadaniem się, nawet nie co do personaliów i stołków, bo każdego dnia pojawiają się inne propozycje, kto ma objąć jaki resort, natomiast nie może się dogadać co do programów. Obiecano bardzo dużo w kampanii wyborczej i teraz już wiadomo, że większość tych rzeczy nie zostanie przygotowana i wprowadzona w życie, bo po prostu nie ma projektów, o których mówiono. Więc trzeba to czymś przykryć. Stawia się kolejne pomysły dotyczące czy komisji śledczych, czy stawiania kogoś przed Trybunałem Stanu - zdiagnozowała Szydło.

Dodała, że dzięki Glapińskiemu i "mądrej polityce NBP" Polska przeszła stabilnie przez kryzys covidowy i wojnę na Ukrainie. - Polskie wskaźniki gospodarcze to pokazują - przekonywała.

Źródło: Radio ZET/Polskie Radio