Szydło zaatakowała debiutującego posła. "Wstyd"

Beata Szydło zadrwiła z formowania rządu Donalda Tuska. Była premierka zaatakowała debiutującego posła Koalicji Obywatelskiej, Marcina Józefaciuka. Polityk odpowiedział europosłance PiS.

Gabinet Mateusza Morawieckiego prawie na pewno nie uzyska wotum zaufania. Trwają więc spekulacje na temat tego, kto wejdzie do rządu Donalda Tuska. Swoje zdanie na ten temat wyraziła była premierka Beata Szydło, która na X/Twitterze zadrwiła m.in. z jednego z debiutujących posłów Koalicji Obywatelskiej, Marcina Józefaciuka.

"Jak słychać, Donald Tusk prowadzi intensywną żonglerkę nazwiskami kandydatów na ewentualnych ministrów w swoim rządzie - co już frustruje potencjalnych koalicjantów. Panie Tusk, pan się nie boi i weźmie na ministra tego pana, który jest "magistrem metafizyki", neopoganinem i "spala w uchu różne rzeczy" - napisała europosłanka PiS.

Na słowa Szydło zareagował szybko sam zainteresowany, przypominając, że kierowany przez nią rząd podał się do dymisji. "Szanowna Pani, miała już Pani szansę budować swój rząd. I zbudowała z tych, których uważała za prawych i słusznych - i nie wyszło. A tak nota bene ten Pan jest magistrem filologii angielskiej. Wstyd mi jednak za Pani język wykluczenia i poziom wypowiedzi, ale wybaczam" - skomentował poseł KO.

Wpis Szydło skomentował także m.in. Leszek Balcerowicz. "Pisowskie poczucie humoru; bez dowcipu, z grubej rury" - napisał były prezes NBP.

Marcin Józefaciuk - kim jest?

Marcin Józefaciuk to nauczyciel i poseł na Sejm X kadencji. Zasłynął krytyką podręcznika do HiT-u i nauczaniem wielu przedmiotów z powodu braków kadrowych w szkole. Do Sejmu dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. Polityk przyznaje, że jest neopoganinem.

Józefaciuk ukończył filologię angielską oraz studia podyplomowe z zakresu nauczania wychowania fizycznego i informatyki. Pracował w kilku szkołach, a w latach 2017-2022 pełnił funkcję dyrektora w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego. Później objął stanowisko wicedyrektora.

W 2022 roku media obiegła informacja, że w obliczu braków kadrowych Józefaciuk zdobył uprawnienia konieczne do nauczania większej liczby przedmiotów. Stał się nauczycielem siedmiu przedmiotów:

języka angielskiego,

języka angielskiego zawodowego,

informatyki,

wychowania fizycznego,

fizyki,

etyki,

języka polskiego w klasie przygotowawczej dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

Źródło: Radio ZET/Twitter