Szykuje się zgrzyt w nowej koalicji. "Tego Tusk ani Lewica z nami nie załatwią"

Wybory parlamentarne za nami. Wygrało je PiS, ale to dotychczasowa opozycja ma większość potrzebną do stworzenia rządu. Zanim to jednak nastąpi, KO, Lewica i Trzecia Droga (sojusz PSL i Polski 2050) muszą dogadać się w najistotniejszych sprawach. Jedną z nich jest kwestia aborcji.

We wtorkowej rozmowie z Radiem ZET prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że "nie zgodzi się na jakiekolwiek wpisywanie w umowy koalicyjne spraw światopoglądowych". Chodzi o kampanijny postulat KO dotyczący liberalizacji prawa aborcyjnego, który popiera także Lewica.

Poseł PSL: tego Tusk ani Lewica z nami nie załatwią

W bardzo podobnym tonie w Polsat News wypowiedział się jego partyjny kolega Piotr Zgorzelski. Ocenił, że to "jest nie do przyjęcia narracja, żebyśmy zaczynali nasza kadencję od śmierci". - To jest pewnie bardzo ważna sprawa, ale dajmy czas, żeby poukładać sprawy ważności z punktu widzenia funkcjonowania państwa - wyjaśniał.

- Tego z nami nie załatwi pan Donald Tusk ani Lewica. Być może znajdą większość gdzie indziej - stwierdził wicemarszałek Sejmu. Podkreślił, że PSL to "ugrupowanie o korzeniach chrześcijańskich", a jego przedstawiciele "nie przyłożą ręki do tego typu rozwiązań".

Wątek ten podsumował słowami o "trzech krokach", w których należy rozwiązać tę kwestię. Wymienił powrót do kompromisu aborcyjnego (zniesionego wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w październiku 2020 roku), przeprowadzenie referendum oraz wpisanie jego rezultatów do konstytucji.