Znamy nazwiska oficjalnych kandydatów na marszałków Sejmu i Senatu

Szymon Hołownia już oficjalnie jest kandydatem na marszałka Sejmu. Wynika to z umowy koalicyjnej podpisanej w piątek 10 listopada przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę. Zgodnie z ustaleniami Hołownia będzie marszałkiem do 13 listopada 2025 roku. Umowa przewiduje ponadto, że od 13 listopada 2025 roku do końca kadencji marszałkiem Sejmu będzie Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Kandydatką koalicji demokratycznej na marszałka Senatu będzie z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska. Ona także ma pełnić swą funkcję do 13 listopada 2025 roku. Kolejnego marszałka Senatu wyłoni Koalicja Obywatelska.

KO, Trzecia Droga i Lewica porozumiały się także co do liczby wicemarszałków Sejmu. Koalicja Obywatelska będzie miała dwóch wicemarszałków, PSL jednego, Lewica jednego (do 13 listopada 2025), a Polska 2050 wprowadzi swojego wicemarszałka po zakończeniu kadencji Szymona Hołowni, czyli po 13 listopada 2025 roku.

W przypadku Senatu KO, Polska 2050, PSL i Lewica będą miały po jednym wicemarszałku na okres całej kadencji izby.

Szymon Hołownia nawiązał podczas swojego wystąpienia w Senacie do przypadającego w sobotę Święta Odzyskania Niepodległości. - Jak podzielona była wtedy Polska, która odzyskiwała niepodległość. Przecież te stronnictwa były wszystkie, od lewa do prawa, bardzo okopane na swoich pozycjach, przywiązane do swoich programów, swoich wartości, a jednak udało się wznieść ponad podziałami i zbudować coś większego, niż suma części, na którą składała się ówczesna polityka - zaznaczył.

- Dziś chcemy to powtórzyć, chcemy przyjść do państwa i zaproponować umowę, która jest umową, w której nikt z nas nie rezygnuje ze swojej własnej tożsamości, ale razem tworzymy coś więcej [...], tworzymy grunt do bezpiecznej zmiany" - mówił lider Polski 2050. Podkreślił, że "zmiana, która się dokona, będzie bezpieczna dla każdego, niezależnie od tego jak wierzy, na kogo głosował i co chce ze swoim życiem robić". - Chcemy dać ludziom wolność, a nie robić rzeczy za nich - zapewnił Hołownia.



