Szymon Hołownia pokazał "ciemny salonik" w Sejmie. Co to za miejsce?

"Ciemny salonik" w Sejmie to miejsce tajemnicze, o którego istnieniu wielu Polaków nawet nie wiedziało. Pomieszczenie zostało "ujawnione" przez Szymona Hołownię podczas jednego z odcinków "sejmowego videopodcastu".

O tym, jak duże zainteresowanie wzbudzają obecnie obrady Sejmu, świadczy, chociażby popularność kanału sejmowego w serwisie YouTube. Na chwilę obecną ma on aż 678 tysięcy subskrybentów. Wielu internautów z zaciekawieniem obejrzało m.in. pierwszy odcinek videocastu pod tytułem "Sejm. Nowe otwarcie", w którym to marszałek Szymon Hołownia razem z Mikołajem Kałuszko z Wszechnicy Sejmowej przybliżają widzom różne informacje na temat sejmowego budynku i jego historii.

Opublikowane video ma już ponad milion wyświetleń. Nie brakuje w nim ciekawostek dotyczących m.in. sali plenarnej. Ponadto w materiale można zobaczyć też miejsca, które na co dzień nie są pokazywane w telewizji podczas transmisji obrad sejmowych. Jednym z nich jest tzw. ciemny salonik. Co to za pomieszczenie i jaką dokładnie pełni funkcję?

Czym jest "ciemny salonik" w Sejmie?

Gmach sejmu poza największą salą plenarną, w której toczą się obrady, skrywa także wiele pomieszczeń, które zwykle nie są udostępniane widzom. "Dzisiaj pokażemy kilka miejsc, w które ciężko tej transmisyjnej kamerze zajrzeć. Są to miejsca niezbędne dla pracy Sejmu, ale są, również wielu posłów ma tego świadomość, jego sekretami" – mówi na nagraniu marszałek Szymon Hołownia.

Do takich przestrzeni należy tzw. "ciemny salonik". Jest to specjalny gabinet znajdujący się obok sali posiedzeń Sejmu. Co ciekawe, jego nazwa jest dość myląca. W rzeczywistości jest to bowiem jasne pomieszczenie, w którym odbywają się szybkie konsultacje z Konwentem Seniorów, bądź Prezydium Sejmu. Może też służyć rozmowom marszałka z różnymi posłami, np. w sytuacji ich nieodpowiedniego zachowania podczas obrad.

Budynek Sejmu – kiedy powstał?

Decyzję o tym, aby zaadaptować kompleks Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego na potrzeby parlamentu podjęto w 1918 roku. Natomiast w 1925 roku wykonaniem projektu rozbudowy budynku zajął się polski architekt Kazimierz Skórewicz. W 1928 roku oddano do użytku m.in. Salę Posiedzeń Sejmu.

W czasie II wojny światowej uległa ona częściowemu zniszczeniu. Budynki sejmowe, w tym salę plenarną odbudowano w latach 1946–1947. Za rozbudowę kompleksu odpowiadał wówczas architekt, profesor Politechniki Warszawskiej - Bohdan Pniewski.