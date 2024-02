Natychmiastowa reakcja Hołowni. Jego człowiek rezygnuje z posady w Orlenie

Szymon Hołownia zapowiedział 9 lutego, że mecenas Tomasz Sójka, z poznańskich struktur Polski 2050, zrezygnuje z zasiadania w radzie nadzorczej Orlenu. O tym, że bliski zaufany Hołowni trafił do kierownictwa paliwowego giganta, jako pierwszy informował w czwartek Onet.

W reakcji na te informacje marszałek Sejmu zadeklarował w piątek, że Sójka zrezygnuje z zasiadania w radzie nadzorczej Orlenu. Hołownia przekazał też, że nikt z jego partii nie będzie zasiadał w radach i zarządach dużych państwowych spółek.

Hołownia reaguje ws. partyjnego kolegi w radzie nadzorczej Orlenu

"Zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek. Zakaz powoływania parlamentarzystów i samorządowców do zarządów i rad spółek. Zakaz finansowania partii przez członków zarządów i rad spółek. Zmiany zaczynamy od siebie. Żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji" – przekazał Hołownia w serwisie X.

Stosowny komunikat w sprawie rezygnacji Sójki wydał też koncern. "Orlen informuje, że pan Tomasz Sójka złożył 9 lutego 2024 r. rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej spółki z dniem 16 lutego 2024 r." - poinformował Orlen w popołudniowym komunikacie giełdowym.

"W nawiązaniu do artykułów medialnych na mój temat w związku z powołaniem mnie na członka rady nadzorczej Orlen, zdecydowałem się na złożenie rezygnacji. Moje historyczne związki z kancelarią SMM, z której odszedłem w 2018 r., jak również moja późniejsza działalność społeczna w ruchu Polska 2050 są publicznie znane" - oświadczył Sójka, cytowany w piątkowym komunikacie Orlenu.

